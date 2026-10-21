Basket femminile, Campobasso vince ancora in Eurocup. Secondo ko per la GEAS

Sorridono a metà le due squadre italiane impegnate nel secondo turno dell’Eurocup femminile 2026-2027. La Geas Sesto San Giovanni si ferma ancora e dopo il primo ko in trasferta subisce anche la prima sconfitta in casa ad opera del Panathinaikos dopo un match risolto nel finale. Bella vittoria invece per la Magnolia Campobasso che fa due su due battendo nettamente in trasferta le svizzere del Nyon.

GEAS-PANATHINAIKOS 65-75

La squadra lombarda inizia bene la partita e si porta subito avanti con Hayes ed Okosun protagoniste. Le greche si svegliano in ritardo ma sono comunque capaci di mettere a segno un parziale di 0-12 che vale il sorpasso ed il +6 a metà della prima frazione. Le padrone di casa inizialmente subiscono ma si riavvicinano nel secondo quarto con la solita Okosun (-6). Toffolo e Nicolodi sono fondamentali per il pareggio a quota 29 e la partita inizia a vivere di continui botta e risposta. È la Geas ad allungare al termine della seconda frazione ed andare a riposo avanti 41-35.

All’inizio della riprese le italiane tengono testa alle ospiti rispondendo ai tentativi di rimonta. Con le due triple di Bejedi ed un parziale di 11-0 il Pana però pareggia a quota 50. La Geas vive un momento di difficoltà e le greche ne approfittano ancora grazie a Bejedi (+3) ed ai liberi di Formann. Ultimo quarto molto combattuto con le ospiti che scappano sul +9 grazie a Cave. La Geas non si arrende e con le due triple di Turel si riporta sul -3 a 3′ dalla fine. Bejedi spegne subito la rimonta con la tripla ma Okosun tiene vicino le lombarde. Il Pana però è freddissimo nel momento decisivo ed i quattro punti di Formann, conditi con i liberi finali, mettono il punto esclamativo sul successo greco. Finisce 65-75 per il Panathinaikos.

Top scorer. GEAS: Okosun 21, White 15, Hayes 10. PAN: Bejedi 21, Cave 17, Formann 15

NYON-MAGNOLIA CAMPOBASSO 59-77

Dopo un inizio a rilento la partita si sblocca e le molisano trovano subito i primi vantaggi con Madera e Scott. Le svizzere rispondono subito colpo su colpo con e passano addirittura avanti con Loosa. Giacchetti ne segna cinque di fila e le ospiti rimangono avanti (+2). Nel secondo quarto molto più dinamico Campobasso scappa fino al +11 prima che la squadra elvetica risponda dall’arco con Margot. Madera e Meldere sono però infermabili e la Magnolia si porta agilmente avanti all’intervallo lungo (33-44).

Nella riprese Nyon cerca inizialmente la rimonta ma Campobasso è abile a ricacciare dietro le avversarie con un parziale di 8-0. Recanati tiene vive le svizzere ma la squadra italiana sfrutta nel migliore dei modi i tanti liberi concessi. Successivamente punisce ancora da tre con Giacchetti e Miccoli, e la Molisana vola avanti di 20 lunghezze. Nonostante il vantaggio, la squadra italiana continua a segnare anche nell’ultimo quarto ed aumenta il gap dalle svizzere con Conti (+24). Negli ultimi minuti, a risultato già acquisito, in campo regna la confusione fino alla sirena finale. Campobasso passa contro Nyon per 59-77 e fa due su due in Eurocup.

Top scorer. NYO: Robinson 13, Uro-Nilie 13, Recanati 12, Margot 7. CAM: Madera 14, Giacchetti 11, Morrison 9, Conti 8