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Basket: Eurolega, scelta la sede delle Final Four per il 2027 e il 2029

Michele Cassano

Pubblicato

13 minuti fa

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Bologna - Vitoria-Gasteiz / Foto Ponticelli Stefano / Ciamillo-Castoria

L’Eurolega di basket ha svelato la sede delle Final Four 2027 e 2029. Il torneo cestistico più prestigioso per i club europei vedrà i suoi atti finali svolgersi in quel di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, presso l’Etihad Arena, sull’isola di Yas Marina.

Nel 2027, il momento che assegnerà il titolo di campione d’Europa, si disputerà fra il 28 e il 30 maggio: prima le semifinali e poi le finali.

Una scelta in continuità, per gli anni dispari, con quanto già accaduto nel 2025: in quel caso furono i turchi del Fenerbahçe a vincere la coppa battendo in finale il Monaco. Un accordo importante non solo dal punto di vista programmatico, ma anche sotto il profilo monetario: visto che dovrebbe garantire a Euroleague Basketball – secondo quanto riporta sportefinanza.it – entrate pari a 75 milioni di euro.

Dejan Bodiroga, presidente di Euroleague Basketball, a tal proposito ha affermato: “Questo nuovo traguardo testimonia il nostro impegno comune a promuovere lo sviluppo del basket e a regalare esperienze indimenticabili ai nostri tifosi.”.

In vista del 2030 invece, rimane aperta l’ipotesi che l’evento possa fare tappa a Milano (ultima volta al Forum d’Assago nel 2014, ndr): con l’Unipol Dome di Santa Giulia (che ha ospitato gli incontri di hockey olimpico e paralimpico durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ndr) come “teatro” dell’evento più atteso dagli appassionati del basket del Vecchio Continente.

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