Basket: Eurolega, scelta la sede delle Final Four per il 2027 e il 2029

Una scelta in continuità, per gli anni dispari, con quanto già accaduto nel 2025: in quel caso furono i turchi del Fenerbahçe a vincere la coppa battendo in finale il Monaco. Un accordo importante non solo dal punto di vista programmatico, ma anche sotto il profilo monetario: visto che dovrebbe garantire a Euroleague Basketball – secondo quanto riporta sportefinanza.it – entrate pari a 75 milioni di euro.
Dejan Bodiroga, presidente di Euroleague Basketball, a tal proposito ha affermato: “Questo nuovo traguardo testimonia il nostro impegno comune a promuovere lo sviluppo del basket e a regalare esperienze indimenticabili ai nostri tifosi.”.
In vista del 2030 invece, rimane aperta l’ipotesi che l’evento possa fare tappa a Milano (ultima volta al Forum d’Assago nel 2014, ndr): con l’Unipol Dome di Santa Giulia (che ha ospitato gli incontri di hockey olimpico e paralimpico durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ndr) come “teatro” dell’evento più atteso dagli appassionati del basket del Vecchio Continente.