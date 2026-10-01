Basket, Eurolega: Olimpia Milano a Baskonia per continuare a crescere

L’Armani Olimpia Milano è pronta a vivere domani il terzo turno di Eurolega sul parquet del Baskonia, in una trasferta che può dare continuità al percorso europeo della squadra di coach Peppe Poeta. Dopo il ko all’esordio contro il Partizan Belgrado, i biancorossi hanno ritrovato fiducia con la vittoria sulla sirena nel derby contro la Virtus Bologna, primo successo stagionale in Europa. Un colpo importante per il morale, che ora va confermato lontano dal Forum per dimostrare che quel successo non è stato un episodio isolato.

Di fronte ci sarà un Baskonia in cerca di riscatto, reduce da due sconfitte nelle prime due giornate, contro Olympiacos e Valencia. Il tecnico dei baschi è l’italiano Paolo Galbiati, che conosce bene il basket di casa nostra, e nel roster c’è anche Matteo Spagnolo, altro volto familiare per il pubblico italiano. I giocatori di riferimento sono Damion Baugh, Tadas Sedekerskis e Kenneth Faried, un mix di talento ed esperienza che rende la squadra pericolosa, soprattutto se spinta dalla necessità di sbloccarsi davanti al proprio pubblico.

Sul fronte milanese, la sfida con la Virtus ha messo in evidenza alcuni elementi su cui Poeta può costruire. Devon Hall ha mostrato personalità e leadership, firmando il canestro decisivo che ha regalato la vittoria. Buona anche la prova di Jason Burnell, il cui impatto è stato significativo, mentre Moses Wright si è confermato un punto di riferimento fondamentale per l’equilibrio della squadra, soprattutto in attacco e sotto canestro.

Resta però il tema della crescita. L’Olimpia, per essere davvero competitiva in Eurolega, deve ridurre gli alti e bassi che finora ne hanno condizionato il rendimento, garantendo maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti. Quella di Vitoria è dunque un’occasione preziosa: affrontare un avversario ferito, ma alla portata, per dare un segnale di maturità e proseguire il cammino intrapreso. Perché in Eurolega, più che altrove, ogni partita è un passo decisivo per costruire l’identità di una stagione.