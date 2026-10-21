Basket, Eurolega: l’Hapoel Tel Aviv ribalta la Virtus Bologna nella ripresa e vince

Cade la Virtus Bologna a Sofia contro una delle candidate d’obbligo alle Final Four di Eurolega e cade dopo un match dai due volti. Dopo un primo tempo in cui ha tirato col 30% e chiuso sotto di 12, l’Hapoel cambia faccia nella ripresa: la Virtus segna 5 punti in sei minuti e Bryant e LeDay completano rimonta e sorpasso. Nel quarto quarto i padroni di casa arrivano fino al +13, poi la reazione ospite si spegne con due triple sbagliate e gli israeliani gestiscono il finale.

I primi punti sono firmati Zach LeDay e Hapoel che prova subito a correre. Ma reagisce subito la Virtus con Alston Jr., che prima impatta sul 4-4, poi dopo un paio di botta e risposta è sempre lui a mettere il parziale di 5-0 per il +5 di Bologna. Ospiti che arrivano anche sul +7, poi però controparziale israeliano e Hapoel che rimette la testa avanti. È Hackett a fare la differenza, due falli subiti e nuovo piccolo parziale delle V Nere e si va al primo stop sul 23-25.

Si fatica a segnare a inizio secondo quarto, con i primi punti dalla lunetta per l’Hapoel dopo quasi 2 minuti di gioco, mentre i primi dal campo sono di Carr dopo quasi tre minuti. Si sblocca la Virtus e va a +7 a metà quarto, con gli israeliani che pagano un pessimo primo tempo di Bryant al tiro. Poi due triple di Baldasso valgono il +10, con i padroni di casa che non riescono a reagire, con una percentuale dal campo di poco superiore al 30% nel primo tempo. Così gestisce Bologna e si va al riposo con la Virtus avanti 36-48.

Prova a reagire l’Hapoel a inizio ripresa e con qualche buona giocata difensiva e qualche pallone che finalmente entra torna sul -6. Poi tripla di gran classe di Micic e partita completamente riaperta. Fatica tantissimo Bologna in attacco ora e una tripla di Bryant significa pareggio e rimonta completata per i padroni di casa. E dalla lunetta LeDay firma anche il sorpasso, con Bologna ferma a quota 5 punti in sei minuti di terzo quarto. Virtus che cerca di limitare i danni alla fine del parziale e si va all’ultimo stop sul 64-62 per l’Hapoel.

Quattro punti di Odiase a inizio ultimo quarto provano a far scappare via la formazione di Tel Aviv sul +8, con un canestro di Baldasso a fermare la fuga. Ma non basta, con la Virtus che in attacco non trova più spazi, mentre in difesa le sfuriate di LeDay e Odiase fanno male e si va sul -13 per gli emiliani. Ma quando sembra finita, ecco che esce l’orgoglio Virtus e si blocca l’Hapoel. Parziale di 7-0 e match in parte riaperto a 2’30” dalla fine. Due triple forzate e sbagliate fermano la rimonta della squadra di Mumbru e a quel punto la tripla di Eljiah Bryant prova a chiudere il discorso. Nel finale ci prova Bologna, ma non ha la forza di ribaltarla e vince l’Hapoel Tel Aviv per 90-81, con 22 punti di LeDay (e 10 rimbalzi) da un lato e 12 per Alston Jr. e Diarra dall’altro.