Basket, Eurolega: la Virtus Bologna cerca continuità sull’ostico campo di Parigi

Sarà una settimana con un doppio impegno quella che vedrà protagonista la Virtus Costa Bologna nell’Eurolega di basket 2026-2027. Domani, mercoledì 14 ottobre, la squadra felsinea sarà nuovamente impegnata in trasferta sull’ostico campo del Paris Basketball, con palla a due fissata alle ore 20.45. Sfida importante per le V-Nere per continuare l’ottimo avvio stagionale nonostante le tante novità di inizio anno.

I bianconeri, reduci dalla vittoria al Taliercio contro Venezia in campionato, vogliono continuare a spingere sull’acceleratore anche nella massima competizione europea, dove per ora il bilancio recita due sconfitte e due successi (nelle ultime due). La Virtus, che sembra aver già recepito il basket del coach Alex Mumbrù, ha una settimana fa battuto, convincendo, il Bayern Monaco in trasferta ed ora, fuori dalle mura amiche, cerca una nuova convincente prestazione.

Di fronte avrà il Paris Basketball, compagine molto simile alle V-Nere per il modo di interpretare il match. I francesi, nonostante una partenza non ottimale in Europa (1-3), restano una delle squadre più pericolose di tutta la competizione, con un gioco rapido e possessi veloci, alla ricerca delle penetrazioni e delle prestazioni dall’arco. Stella assoluta è Nadir Hifi, talento con una media di circa 20 punti a partita.

A Parigi però il fattore campo è già stato violato due volte dal Lyon-Villeurbanne e dal Partizan Belgrado. Alle V-Nere si chiede soprattutto di reggere l’intensità e la velocità dei francesi, continuando a macinare in fase offensiva. Marcus Carr sembra nell’ultimo periodo essersi caricato la squadra sulle spalle e con la precisione di Alston Jr e Wendell Moore, la Virtus si gioca indubbiamente le sue carte domani ed in tutta la stagione.