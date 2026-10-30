Basket, Eurolega: la Virtus Bologna cede nel finale, al PalaDozza passa il Besiktas

A 48 ore dalla sconfitta contro lo Zalgiris, la Virtus Bologna cade nuovamente in casa. Al PalaDozza, al termine di un match spettacolare ed equilibrato, sono i turchi del Besiktas ad aggiudicarsi la sfida valida per il nono turno dell’Eurolega 2026-2027. Decisivi i minuti finali con le V-Nere che sono state rimontate e poi punite all’ultimo secondo dalla tripla di Conor Morgan.

La squadra felsinea sembrava aver preso un vantaggio sufficiente (+13) ma i turchi si sono rifatti sotto nel finale, grazie anche agli errori dall’arco dei padroni di casa. Grande protagonista del match Lonnie Walker, top scorer con 30 punti a referto. Inutili invece i 19 di Alston Jr. La Virtus Bologna incassa così la seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche e la quinta della sua Eurolega.

Dopo i primi due possessi, sono i turchi a sfruttare gli errori ai liberi delle V-Nere portandosi sul +6 con la tripla di Wilbekin. I padroni di casa pareggiano con le due triple di fila di Alston Jr ma gli ospiti rimangono avanti con il canestro di Walker (+3). La Virtus ritrova il pareggio in lunetta e sorpassa con il contropiede di Moore, prima che la tripla di Brown punisca ancora la difesa felsinea (+1 ospite). Bello non sbaglia i liberi ma il sottomano di Walker vale la parità a quota 21. L’ex NBA punisce anche da tre ma nel finale la squadra italiana è precisa in lunetta. 24-24 il risultato dopo i primi 10′.

Kokila tiene avanti la Virtus nei primi possessi del secondo quarto e con Hackett il vantaggio bolognese arriva sul +6. Il Besiktas si sblocca con Dejulius ma un Kokila scatenato infila il gioco da tre (+7). I turchi hanno difficoltà a trovare la via del canestro, la Virtus macina gioco e si mantiene avanti grazie ai liberi (+9). Wilbekin trova la tripla, le V-Nere non segnano dall’arco e gli ospiti si portano sul -4. Frazier si iscrive al match con otto punti consecutivi e con la velocità di Bello la Virtus vola sul +10. Il Besiktas sbanda, Walker cerca di tenere la scia degli italiani ma Moore segna la tripla del +12. Bologna però gestisce male l’ultimo possesso ed i turchi chiudono l’intervallo con un ritardo di 7 punti (54-47).

Nei primi minuti della ripresa il Besiktas pressa ma le V-Nere rimangono avanti con Carr e Diarra (+6). Walker piazza la quinta tripla del suo match e Nowell segna il -1 turco tra le distrazioni bolognesi. Alston Jr non sbaglia dall’arco ma Dejulius tiene a -2 gli ospiti. Omoruyi piazza la tripla del sorpasso e con la penetrazione firma il +3 Besiktas. La Virtus non si scompone e si rimette davanti affidandosi ad Hackett e Moore. Le V-Nere lavorano in difesa, Bello segna la tripla in transizione e Diouf in lunetta segna il +4. Moore segna in contropiede sulla palla recuperata da Hackett ma Birsen punisce con una prodezza sulla sirena. A fine terzo quarto Bologna resta avanti 74-70.

Frazier piazza la tripla, Walker torna a segnare e Gabriel segna il nuovo -1 turco. Klintman ne trova quattro consecutivi e la Virtus allunga ancora con i liberi di Moore e di Diarra (+6). Il Besiktas non trova più le triple e dall’altra parte Carr punisce dall’arco per il +10 a 5′ dalla fine. Si entra nelle fasi finali e Carr come sempre si scalda; gioco da tre e nuovo allungo Virtus (+13). Alla tripla del solito Walker risponde Alston Jr e le V-Nere mantengono i tredici punti di vantaggio. Morgan segna in contropiede e Gabriel schiaccia il -9 che riavvicina il Besiktas. Alston perde palla, Wilbekin segna una tripla pericolosa ma Diarra schiaccia il fondamentale +8. I turchi non si danno per vinti e Morgan piazza un’altra tripla che vale il -5 a 1’26” dalla sirena. La Virtus pasticcia ancora in attacco e con il gioco da tre di Nowell il Besiktas si porta sul -2. Frazier fa 2/2 ai liberi ma Walker è libero di piazzare la tripla del -1 a 40″ dal termine. Carr sbaglia, il Besiktas ha l’ultimo tiro e Morgan gela il PalaDozza segnando la tripla che regala la vittoria ai turchi. Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus.