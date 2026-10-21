Basket, Eurocup: successi per Napoli e Derthona, cade ancora Trento. La Maxima Roma batte nel derby italiano Venezia

Si è chiusa poco fa la quarta giornata dell’Eurocup di basket 2026-2027. Dopo il match della BC Roma di ieri, sono scese sul parquet le restanti cinque squadre italiane impegnate nella prima fase. Derthona è tornata a vincere in casa contro San Pablo Burgos mentre Trento non è ancora riuscita a sbloccarsi in Europa. Napoli ha invece battuto Tofas prendendosi la vetta del gruppo C mentre la Maxima Roma si è imposta nel derby azzurro contro la Reyer Venezia.

DERTHONA TORTONA-SAN PABLO BURGOS 89-79

Dopo la netta sconfitta contro l’Aris, Derthona si riscatta in casa battendo in rimonta San Pablo Burgos. Gli spagnoli iniziano subito forte il match ma i piemontesi si tengono vicini grazie a Jallow e Gorham. Poi tocca ad Alibegovic inseguire gli ospiti che però riescono ad allungare ancora con la tripla di Lobaco (+8). Nel secondo quarto sono ancora gli iberici a comandare. Tortona prova ad avvicinarsi con Bortolani e Olejniczak ma Steward tiene avanti gli ospiti. Bortolani piazza la tripla del pareggio ma grazie a Steward gli spagnoli si riportano immediatamente avanti di 6. All’intervallo lungo San Pablo Burgos conduce per 36-45.

La squadra iberica arriva nei minuti iniziali della ripresa sulla doppia cifra di vantaggio ma Hubb tiene in vita Derthona. I padroni di casa si riavvicinano poi con un parziale di 5-0 che vale il -6. Steward è infermabile ma nel finale di quarto i piemontesi si riavvicinano pericolosamente sul -4. Grazie ad Alibegovic, Derthona si porta sul -1 all’inizio del quarto finale e con Bortolani realizza il sorpasso. Ne nasce un botta e riposta al termine del quale gli spagnoli si riportano in testa (+3). Hubb pareggia, Bortolani segna e con Olejniczak Tortona vola sul +4 a 2′ dalla fine. Gorham e Jallow impreziosiscono il vantaggio e con la tripla di uno scatenato Hubb Derthona chiude i giochi vincendo 89-79.

Top scorer: TOR: Bortolani 18, Hubb 16, Gorham 15, Alibegovic 12. SPB: Steward 22, Koprivica 14, Doumbouya 11

JL BOURG-EN-BRESSE-DOLOMITI TRENTO 90-79

Cade ancora Trento che subisce la terza sconfitta in EuroCup per mano di JL Bourg. Inizio di partita molto equilibrato con continui sorpassi tra le due compagini. Il primo allungo del match è dei francesi che si portano sul +5 con Woodbury. Trento però risponde subito e riesce agilmente a riportarsi in testa con Bigelow. Nel secondo quarto l’equilibrio persiste e la squadra italiana riesce ad allungare fino al +4. I transalpini però rispondono e sorpassano grazie ai punti di Moulare. Nel finale Bourg allunga ed all’intervallo lungo conduce per 53-45.

Nella ripresa i transalpini sembrano avere più energia e macinano punti grazie anche alle due triple di Campbell che valgono il +16. Trento subisce il colpo ma prova a rispondere con Niang e Bigelow (-8). I francesi però tengono alto il ritmo e ad inizio dell’ultima frazione conducono con 15 lunghezze di vantaggio. Gli italiani si scompongono nel finale e Bourg arriva sul +19 con Gaudoux. Trento sigla tre fila di tripla riportandosi a -9 ma ormai è troppo tardi. I liberi di Gaudoux scrivono la parola fine sulla sconfitta della Dolomiti Energia. Finisce 90-79 per JB Bourg.

Top scorer: BOU: Gaudoux 20, Campbell 15, Moulare 15. TRE: Bayehe 15, Bigelow 11, Medina Bouza 11, Niang 10

NAPOLI-TOFAS 105-101

Napoli non smette di vincere e batte in casa anche i turchi del Tofas dopo un overtime. Primo quarto ad altissima intensità per entrambe le squadre. Dopo minuti di equilibrio i partenopei piazzano il primo allungo con un parziale di 12-0 che vale il provvisorio +10. I turchi cercando di reagire ma la seconda tripla di Seljaas porta sul +14 i padroni di casa. Tofas fatica anche ad inizio secondo quarto ma rimane in scia grazie ai punti di Jones (-3). Napoli segna ancora da tre e si riporta ancora sul +13. I turchi sono in difficoltà ma riescono a contenere il distacco nel finale. All’intervallo lungo i campani conducono per 53-42.

Dowtin inizia forte la ripresa e con Caruso Napoli si tiene avanti di 9. Tofas risponde con Jones e Reynolds portandosi sul -2 ma la tripla di Brown ricaccia indietro gli ospiti (+8). I possessi diventano più equilibrati ed alla fine del terzo quarto i turchi rimangono in scia grazie a Jones (-7). All’inizio del quarto finale segna solo Tofas che si porta sul -2 prima della risposta di White. Gli ospiti pareggiano con Mcneace e si portano successivamente avanti con Nutall. Tofas appare più brillante e vola addirittura sul +7 a 3′ dalla fine. Le triple di Soljaas e Dowtin riportano a -1 Napoli; minuto finale folle in cui Brown pareggia, White porta avanti i campani ma Jones inchioda la parità a 12″ dalla fine. Dowtin non trova neanche il ferro con l’ultimo tiro: overtime.

Nei 5′ finali Napoli parte forte con un parziale di 6-0 in apertura. Tofas risponde e con Reynolds e Jones si porta sul -1 a 1’12” dalla fine. Spissu non sbaglia un libero fondamentale e successivamente Seljaas fa 2/2 per il +4. I turchi trovano una tripla velocissima, Petruccelli fa 1/2 in lunetta e Dowtin chiude con i suoi liberi il match. Finisce 105-101.

Top scorer: NAP: Seljaas 28, Dowtin 18, Brown 12, White 12. TOF: Jones 32, Reynolds 22, McNeace 14

MAXIMA ROMA-REYER VENEZIA 90-79

Arriva finalmente la prima vittoria per la Maxima Roma in Eurocup nel derby con Venezia. La nuova squadra della capitale parte forte e si porta subito avanti con Bilan e Veronesi (+6). La Reyer risponde con Tessitori ma la Maxima ha più energia e resta avanti grazie a Wheatle. Nel finale del primo quarto i lagunari reagiscono riportandosi sul -5 grazie alle triple di Candi e Green. Secondo quarto in cui l’equilibrio regna sovrano. Green pareggia a quota 25 ma Roma si riporta in testa con Tyson. I minuti successivi sono un vero e proprio scambio di canestri che prosegue incredibilmente fino al 45-45 dell’intervallo lungo.

La Maxima prova a scappare nella ripresa ma Watson e Bowman ricuciono immediatamente lo strappo romano (51-51). Veronesi segna ancora e con la tripla di Wheatle la squadra della capitale inizia un parziale che li porta sul +10. Venezia però si sveglia nel finale di quarto e con i liberi si riavvicina sul -7. Ai tentativi di rimonta lagunari firmati da Maretto risponde l’eterno Bilan e con Brown Roma si riporta sul +10. Candi segna il -9 veneto ma i padroni di casa sfruttano la lunetta e vanno avanti di 12 a 4′ dalla fine. Maretto segna la tripla del -9 ma la tripla di Tyson rimanda indietro la Reyer. Watson segna il -8 ma Bilan e Moore mettono in ghiaccio la vittoria Maxima. Finisce 90-79 per Roma che può festeggiare la prima vittoria in Eurocup.

Top scorer: MAX: Bilan 22, Moon 22, Veronesi 16, Tyson 13. VEN: Watson 20, Green 13, Candi 9