Basket, EuroCup: la BC Roma batte il Balkan Botevgrad all’overtime

La BC Roma supera 77-72 dopo un tempo supplementare il Balkan Botevgrad in una partita di EuroCup tiratissima e povera di realizzazioni, segnata da percentuali bassissime e da un equilibrio mai spezzato. I capitolini, avanti all’intervallo lungo e all’ultimo stop, subiscono la rimonta ospite e vanno all’overtime dopo il pareggio di Mathon a 37″ dalla fine. Nel supplementare Olynyk e Strautins dalla lunetta indirizzano la sfida e fissano il punteggio finale.

Primi punti della sfida firmati da Simonovic, poi è Roma a provare a fare la partita, ma ospiti che reggono l’urto e poi sfruttano le indecisioni capitoline per portarsi per la prima volta in vantaggio. Ritornano avanti Mannion e compagni, in un primo quarto dalle percentuali bassissime e si va al primo stop con Roma avanti 13-12.

Continuano i tanti errori al tiro in una partita che non riesce a decollare a Roma e padroni di casa che resta avanti, ma senza allungare. Anzi, con il punteggio che resta bassissimo basta un parziale di 0-4 per mettere il Balkan avanti a metà quarto, anche se subito risponde la squadra capitolina. Nel finale, però, sono ancora gli ospiti a dare la zampata e si va altri riposo sul 29-33.

Si continua a lottare punto a punto anche nei primi minuti del secondo tempo, con Mannion e Strautis a riportare la BC Roma in partita. Non si sblocca l’equilibrio a Roma, con il botta e risposta non cambia, così come le percentuali che non crescono, anzi, e si va all’ultimo stop con Roma avanti 47-45.

Prova la spallata la squadra di Magro a inizio ultimo quarto con un parziale di 4-0, ma arriva subito la risposta ospite che ribalta le cose. Si va avanti a strappi e due liberi di Mannion firmano il +5 capitolino a 6’ dalla sirena e poi il parziale della formazione bulgara. Simonovic e Stevenson rilanciano Roma, ma si decide tutto negli ultimi possessi. Due liberi di Mannion riportano Roma avanti a 37” dalla fine, pareggia Mathon e si va all’overtime.

Si torna a sbagliare molto in avvio di supplementare e serve oltre un minuto di gioco prima che Olynyk riporti Roma avanti. Poi è Strautins dalla lunetta ad allungare, con Olynyk che firma il +6. Mathon sblocca gli ospiti da oltre l’arco, poi ancora Olynik dalla lunetta che fissa il punteggio finale sul 77-72 per la Bc Roma.