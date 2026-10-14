Basket femminile, esordio amaro per Sesto San Giovanni in Eurocup

Si apre con una sconfitta il percorso in Eurocup femminile 2026-2027 della Geas Sesto San Giovanni. Le lombarde si sono arrese nel primo match del gruppo C alle belghe del Castors Braine, al termine di un confronto molto equilibrato terminato 78-75. La squadra italiana, autrice di tre quarti perfetti, si è sfaldata negli ultimi 10′, subendo la rimonta delle avversarie e fallendo la possibilità di mandare il match all’overtime con l’ultimo tiro. Inutili i 23 punti di Julianna Okosun, top scorer del match.

La Geas parte subito forte segnando i primi sei punti del match. Harris sblocca le belghe ma Cornelius va ancora a segno firmando il nuovo +6. Braine però riesce a mantenersi a contatto grazie ai punti di Harris e Vervaet (-4). Quest’ultima piazza la tripla del -1 ma con i liberi le italiane riallungano sul +4. Nel finale di quarto le padrone di casa passano in vantaggio con la tripla di Joris. Dopo 10′ Castors Braine è avanti 17-15.

Nel secondo quarto l’equilibrio prosegue. Dopo la sfida in lunetta è la Geas a trovare quattro punti di fila grazie a Hayes e Okosun per il nuovo +3. Dopo minuti di digiuno è ancora la squadra italiana a colpire con Okosun e con la tripla della stessa Hayes (+8). Braine torna a segnare con Vervaet ma Hayes è inarrestabile da tre e rispedisce a +9 le avversarie. Nel finale a Nicolodi risponde la solita Vervaet. All’intervallo lungo Sesto San Giovanni conduce per 26-36.

Nella ripresa le belghe iniziano forte, mettendo a segno un parziale da 7-2 che vale il -5. Le lombarde rispondono con Toffolo ma è ancora Kelly a punire da tre e Braine resta in scia (-4). A Vervaet risponde Okosun con cinque punti di fila e la tripla di White tiene a +6 la Geas. Le padrone di casa però non mollano e si tengono vicine grazie a Franquin prima della tripla di Nicolodi. A 10′ dalla fine la Geas è ancora avanti per 55-58.

Nel quarto finale la tensione sale ed i canestri diminuiscono. Le due triple di Fora valgono il vantaggio belga, subito annullato da White. A Brcaninovic risponde la solita Okosun. Ne nasce un botta e risposta tra le due squadre risolto ancora da Brcaninovic che segna il +2. Le belghe trovano fiducia ed allungano sul +9 a 5’30” dalla fine. Le italiane però non mollano e si riportano subito sul -4 grazie a Hayes e Okosun. Fora sigla il +6 ma le lombarde firmano il -3 con la tripla di Cornelius ad 1’35” dalla fine. Braine sbaglia, commette errori e la Geas ha la palla del pareggio, sbagliata da Cornelius. Finisce 78-75 l’esordio della Geas nell’Eurocup 2026-2027.