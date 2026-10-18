Basket: Cole e Mathews trascinano Milano alla vittoria nel mezzogiorno di Napoli

Una mirabile performance offensiva regala all’Armani Olimpia Milano una vittoria importante in quel di Napoli, dove i partenopei cadono per la prima volta in campionato nell’anticipo della 4a giornata di Serie A. All’Alcott Arena (PalaBarbuto) finisce 82-98, con RJ Cole e Garrison Mathews che firmano 21 punti ciascuno contro i 17 di un mai domo Markel Brown. Sono stati fischiati 59 falli in totale, il che ha spezzettato di molto la partita, andata ben oltre le due ore (cosa di cui non si sentiva né sente il bisogno).

Si comincia con Tarczewski e Faggian che sono letteralmente ovunque: l’uno segna e stoppa, l’altro raccoglie frutti di vario genere (compreso un flagrant) ed è 7-3 Napoli. Diop cerca di rilanciare Milano in una fase più erratica del quarto, poi ancora Faggian colpisce da tre per il 12-9. I veri dominatori, però, cominciano a essere prima Brown e poi Spissu, che portano Napoli ad avere un vantaggio importante fino al 25-18 della prima sirena.

Alla ripartenza, nel giro di tre minuti, Ricci, Bolmaro e Thompson cambiano tutte le carte in tavola con le triple che riportano Milano dentro la partita in modo piuttosto ampio. Giunge la parità a quota 27, e l’impressione è di un attacco partenopeo che risulta più bloccato del dovuto anche a causa di una difesa biancorossa tornata più grintosa. Lentamente, ma inesorabilmente, l’Armani riesce a creare un buco, piccolo ma pur sempre buco. Cole, Mathews e Peters sono i protagonisti del 38-42 all’intervallo nonostante l’accoppiata Caruso-Ramsey per i partenopei funzioni.

Seljaas rientra in campo accorciando le distanze, e a questo punto per Napoli pare aprirsi un nuovo capitolo contrassegnato dalla tripla di Dowtin del 45-46. Mathews, però, da tre al limite dei 24 segna una nuova svolta sul 47-51, e a questo punto gli ospiti traggono nuova linfa assieme a un’altra fluidità. Il PalaBarbuto esplode con la schiacciata di White su Ricci e Wright, ma Cole diventa l’uomo del momento: sei in fila, 55-62. In qualche modo Napoli resta lì e a 10′ dal termine è 61-67.

Diop comincia a scatenarsi una seconda volta, e nemmeno i timeout di Repesa riescono a fermare l’assolo ospite, così come non riesce a farlo Brown, tra i pochi in grado di riuscire a imbastire un qualche tipo di lotta. Il tutto mentre i tanti (troppi?) falli spezzettano una partita che si fa davvero molto lunga, ma che a questo punto va in definitivo controllo dell’Olimpia con Cole che manda i titoli di coda. Finisce 82-98.