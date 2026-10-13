Basket, Champions League: Varese cade in casa contro il Peristeri

Il Peristeri espugna l’Itelyum Arena per 82-85 al termine di una sfida di Basketball Champions League vissuta sul filo dell’equilibrio e ricca di colpi di scena. Varese parte bene e sembra in controllo dopo un secondo quarto di grande intensità, ma il copione cambia al rientro dagli spogliatoi. Nel finale punto a punto Carius e Nichols trovano i canestri decisivi e consegnano al Peristeri una vittoria in rimonta, lasciando a Varese il rimpianto per un vantaggio costruito e poi dilapidato.

Partenza equilibrata all’Itelyum Arena, dove le due formazioni si alternano in vantaggio e Varese si affida ai punti di Kamagate. Percentuali interessanti, ma nessuna squadra che riesce a trovare lo spunto per allungare. Protagonisti, tra i padroni di casa, soprattutto nel finale del quarto Hale e Roby, che firmano il +4, e infine Duke, ma nell’ultimo minuto ricuce il Peristeri e si va al primo stop sul 27-26.

Prova a cambiare ritmo Varese a inizio secondo quarto, con anche Duke e Hale protagonisti e sono i due giocatori che da oltre l’arco firmano il +10 dei lombardi. Ospiti che provano a reagire, ma limitano semplicemente i danni, senza riuscire a richiudere neanche parzialmente il gap. Anzi, nell’ultima parte del quarto è di nuovo Varese a spingere e si va al riposo sul 52-37.

Avvio shock per Varese a inizio terzo quarto, con gli ospiti che piazzano un parziale di 12-0 e riaprono completamente la partita. Serve una tripla di Alviti dopo 3 minuti per sbloccare i lombardi, che restano avanti. Continua a spingere, però, il Peristeri, che si porta avanti in un match che ora è equilibratissimo e che vede le due squadre chiude il terzo quarto sul 64-64.

Prima parte di ultimo quarto che ha poco da dire, con pochi punti ed equilibrio che non si spezza, ma a metà periodo è la tripla di Carius a firmare il +5 per gli ospiti. Quando sembra che il Paristeri possa gestire il match, ecco che arriva il parziale di Varese firmato Hale e Alviti e nuovo controsorpasso per i lombardi a 1’47” dalla fine. Risposta, però, immediata degli ospiti che trovano i punti decisivi con Carius e Nichols e Peristeri che espugna Varese per 82-85.