Basket, Champions League: Reggio Emilia perde con il BC Juventus Utena di misura

Al Palabigi la Unahotels Reggio Emilia sfiora la vittoria ma cede 75-76 al BC Juventus Utena al termine di una sfida punto a punto. I padroni di casa, avanti anche in doppia cifra nel terzo quarto, subiscono un parziale di 11-0 in avvio di ultimo periodo e, dopo il controsorpasso di Barford, si arrendono al canestro di Chase Hunter a 16″ dalla sirena, con gli errori finali di Barford e Visconti che condannano la squadra di Priftis.

Parte forte la squadra ospite che sblocca il match da oltre l’arco e nei primissimi minuti prova a fare da lepre. Ma Reggio Emilia risponde rapidamente e una tripla di Barford vale il pareggio poco prima di metà quarto. Thor firma il sorpasso, ma il match resta sul filo dell’equilibrio, anche se il BC Juventus Utena ritrova il +6 a 3’30” dalla fine del primo quarto. Ancora una reazione dei padroni di casa con Visconti e Uglietti che da oltre l’arco ribaltano i giochi e si va al primo stop sul 25-22.

Il secondo quarto viene battezzato da due triple di Pagenkopf che riportano gli ospiti avanti e si continua a lottare punto a punto. Prova ad accelerare Reggio Emilia a metà quarto, quando la tripla di Barford, i canestri di Echenique e Thor valgono il +7 per i padroni di casa. Arriva, però, l’ennesima reazione della formazione lituana, anche se i padroni di casa continuano a tenere la testa avanti e si va al riposo con Reggio Emilia avanti 50-47.

La ripresa inizia con Echenique ed Edwards sugli scudi, con Reggio Emilia che piazza subito un importante parziale e si porta sul +13 dopo 3 minuti di gioco. Non demorde, però, la squadra ospite e non demorde Beliauskas, che prova a rispondere alla fiammata dei padroni di casa. Regge l’urto la Reggiana, che resta attorno alla doppia cifra di vantaggio e alla fine si va all’ultimo stop con Reggio avanti 70-61.

Avvio da incubo per la squadra di Priftis a inizio ultimo quarto, con il BC Juventus Utena che piazza un parziale di 11-0 e ribalta tutto al Palabigi. Servono oltre 5 minuti a Reggio per sbloccarsi e lo fa con Severini, che impatta nuovamente il risultato. Una tripla di Barford riporta avanti i padroni di casa a 3’14” dalla fine, con le due squadre che sentono il peso della sfida e sbagliano molto negli ultimi minuti. Così è il canestro di Chase Hunter a 16” dalla sirena a gelare il Palabigi e dare il +1 ospite. Sbagliano Barford e poi Visconti e il BC Juventus Utena si impone 75-76.