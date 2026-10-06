Basket, Champions League: buona la prima per Reggio Emilia, battuto Pardubice

Esordio vincente in Basketball Champions League per l’Una Hotels Reggio Emilia, che nel primo turno del gruppo E supera 82-65 i cechi del BK KVIS Pardubice. I biancorossi partono bene e, pur senza riuscire a spezzare del tutto la resistenza degli ospiti, restano sempre avanti: i continui tentativi di rimonta del Pardubice vengono ogni volta respinti, in particolare grazie a Jaylen Barford, a Riccardo Visconti e a Jaime Echenique. Con un vantaggio che in più momenti sfiora i 20 punti, la squadra di casa controlla la gara fino alla sirena e porta a casa due punti importanti, oltre a una differenza canestri che potrà risultare preziosa nel prosieguo del girone. Di seguito la cronaca quarto per quarto.

Parte bene la squadra di casa, con un primo parziale di 5-0, con i cechi che si sbloccano solo poco prima di una prima metà del quarto con percentuali basse da entrambe le parti. Jaylen Barford riallunga per Reggio Emilia, ma nuovamente reagisce il Pardubice e a 2’23” dalla fine la tripla di Tuma vale il primo vantaggio ospite. Nel finale, però, Jaime Echenique segna 4 punti e si va al primo stop sul 15-15.

È ancora Reggio Emilia a partire meglio a inizio quarto, con un parziale di 9-0 che fa scappare via i padroni di casa. La tripla di Barford vale la doppia cifra di vantaggio, Visconti firma il +12 dalla lunetta, ma ancora una volta prova a reagire il Pardubice che ricuce fino al -5. Barford e Thor, però, rilanciano gli emiliani, poi Visconti firma il massimo vantaggio sul +13 e si va al riposo sul 39-29, con Barford (12) ed Echenique (10) già in doppia cifra.

È sempre la squadra di casa a tornare meglio sul parquet e Reggio tocca il +15 dopo 2’ della ripresa. Ma, ancora una volta, non demordono i cechi, che con un parziale di 14-3 tornano a cinque punti di distanza. Da oltre l’arco Visconti ridà la doppia cifra di vantaggio ai suoi, con l’elastico che continua, ma Reggio che resta avanti. Nel finale del quarto prova un nuovo scatto la squadra di Dimitris Priftis e si va all’ultimo stop con Reggio Emilia avanti 64-51.

Reggio Emilia prova a chiudere la questione e nuovo parziale positivo per i padroni di casa che dopo 2’ del quarto quarto va sul +19. Ora Visconti e compagni possono gestire il vantaggio, ragionando però già anche sulla differenza punti. Dall’altra parte, invece, è proprio sul limitare i danni sulla differenza punti che il Pardubice continua a provare a riaprire almeno virtualmente i giochi. Regge l’urto Reggio Emilia e alla fine si impone 82-65, con 23 punti di Jaylen Barford, 14 di Riccardo Visconti, 13 di Derek Ogbeide e 10 di JT Thor e Jaime Echenique.