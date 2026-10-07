Basket: BC Roma, prima vincente in EuroCup. Battuto il Lietkabelis

Primo successo in EuroCup per la BC Roma. Al PalaTiziano, dove il mercoledì sera accoglie circa un migliaio di spettatori, la squadra allenata da Alessandro Magro batte il Lietkabelis in una partita molto tirata e conclusa con il punteggio di 92-87. Per il club capitolino 21 punti sia di Nico Mannion che di Marko Simonovic, dall’altra parte i lituani mandano Keondre Kennedy e Ivan Fevrier a quota 15.

L’inizio del club capitolino è tutto votato all’accelerazione: in tre minuti e mezzo Strautins, Simonovic e Mannion sono i protagonisti del 9-2 della squadra che a Piazza Apollodoro fa base. Il Lietkabelis regge brevemente con un paio di buone cose di Frevier, ma alla fine i padroni di casa l’allungo lo trovano per davvero: Watson, Ayayi ed è 18-7 dopo sei minuti. Canak chiama timeout, segna anche il 2008 Odzebe, Roma rimane sul +11 (22-11) dopo dieci minuti.

Dopo un minuto di nulla, Stevenson riparte con la tripla del +14, ma a quel punto arriva una serie di triple del club lituano, che colpisce con Valinskas, Jaramaz e Kennedy, che in due minuti fanno scendere a 4 punti il ritardo ospite. Lunetta e Mezzanotte dall’arco consentono a Roma di restare avanti con buon margine, ma con Valinskas il Lietkabelis si ritrova ad avere un solo possesso di ritardo. Simonovic diventa a quel punto importante per tenere Roma avanti, cosa che accade all’intervallo: 43-38.

Si riparte e da una parte si deve ricorrere tanto al discorso tiri liberi, dall’altra tornano ampiamente in scena Jaramaz e Kennedy, fino al 51-51 che a 5’27” dalla fine firma Nemeiksa. Arrivano i rinforzi per gli uomini di Magro, anzi arriva il rinforzo, perché Mannion traina Simonovic e Watson per riportare i compagni su un buon margine di vantaggio. Nel finale c’è anche un errore clamoroso di Nemeiksa, che concede un gioco da quattro punti a Davis che vale il 70-63 con il quale si chiude il terzo quarto.

Stavolta Roma la fuga la riprova sul serio, e con Strautins va sul 76-67. Le percentuali scendono, ma non di tanto, e se il Lietkabelis rimane in partita è un po’ perché i capitolini non chiudono subito, un po’ perché Schumacher s’inventa un gran periodo finale. Tutto va a ridursi agli ultimi due minuti una volta di più, con Roma che li approccia sull’85-79. Maldunas accorcia sul -3, Stevenson piazza l’allungo di nuovo, Schumacher e Jaramaz (da rubata su Simonovic di Kennedy) riportano il Lietkabelis sul -1. Ci deve pensare Simonovic con rimbalzo in attacco e canestro e con un successivo 2/2 a rimettere le cose a posto, stavolta in modo definitivo.

BC ROMA-LIETKABELIS PANEVEZYS 92-87

BC ROMA – Mannion* 21, Watson 11, Davis 6, Emejuru 2, Tavernelli ne, Stevenson* 11, Ayayi 8, Strautins* 7, Odzebe 2, Simonovic* 21, Mezzanotte* 3, Iuzzolino ne. All. Magro

LIETKABELIS – Kennedy 15, Schumacher* 12, Simonis ne, Radzius ne, Baslyk* 3, Jaramaz* 13, Ilic* 7, Maldunas 9, Frevier* 15, Nemeiksa 2, Valinskas 11. All. Canak