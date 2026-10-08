Baseball, ufficiali i convocati dell’Italia per il torneo di qualificazione al Premier 12. Cervelli: “Dobbiamo far rumore”

La corsa dell’Italia verso Los Angeles 2028 comincia da Barcellona. Francisco Cervelli ha ufficializzato il gruppo che affronterà il torneo di qualificazione al WBSC Premier12 2027, primo appuntamento di un percorso che potrebbe condurre gli azzurri fino alle prossime Olimpiadi.

Il manager italiano ha scelto 26 giocatori per il mini-torneo in programma dal 9 all’11 ottobre 2026. Tre partite in tre giorni, tutte decisive in un girone che comprende anche Colombia, Spagna e Germania. Al termine del round robin, le prime due classificate conquisteranno l’accesso alla fase finale del Premier12 del prossimo anno.

L’appuntamento assume quindi un peso particolare per il baseball italiano. Il Premier12 2027 sarà infatti anche il passaggio attraverso il quale verrà assegnato un posto diretto ai Giochi alla migliore compagine proveniente dall’Europa o dall’Oceania.

A guidare il gruppo sarà il capitano Alberto Mineo, inserito nel reparto dei catcher insieme a Giaconino Lasaracina ed Ernesto Liberatore. Tra gli interni figurano Gabriele Angioi, Ricardo Paolini, Lorenzo Morresi e Renzo Martini, mentre gli esterni selezionati da Cervelli sono Jhorjan Guevara, Federico Celli, Noel Gonzalez e Nathanael Batista. Tre, invece, gli utility player: Robel Garcia, Williams Wong e Andrea Sellaroli.

È particolarmente numeroso il gruppo dei pitcher, composto da dodici giocatori: Ettore Giulianelli, Angelo Palumbo, Marco Artitzu, Claudio Scotti, Matteo Bocchi, Yomel Rivera, Alex Bassani, Filippo Crepaldi, Mattia Sireus, Giacomo Taschin, Mattia Aldegheri e Javier Fandino.

La filosofia con cui l’Italia arriva all’appuntamento catalano è stata spiegata dallo stesso Cervelli alla vigilia dell’esordio: “Si qualificano due squadre e, per come abbiamo costruito il roster, consideriamo queste tre partite come una vera e propria serie finale: dobbiamo scendere in campo con l’obiettivo di vincerle tutte. La squadra è stata costruita proprio pensando a questo tipo di approccio. Credo inoltre che tutto quello che facciamo qui possa avere un impatto importante anche al di fuori del campo: più rumore riusciamo a fare, più possiamo far crescere l’attenzione attorno al baseball. Speriamo che in futuro, magari già dalle prossime edizioni olimpiche, possano esserci più squadre coinvolte, perché il baseball è uno sport molto difficile e competitivo. Quello che stiamo cercando di fare è soprattutto lasciare un segno nelle nuove generazioni, affinché i ragazzi possano sognare un giorno di indossare questa maglia“.

L’obiettivo è dunque chiaro: vincere tutte le partite e conquistare uno dei primi due posti del girone. Gli azzurri debutteranno venerdì 9 ottobre alle ore 12 contro la Colombia. Il secondo appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre alle 19, quando l’Italia affronterà la Spagna padrona di casa. A chiudere il girone sarà la sfida contro la Germania, domenica 11 ottobre alle 12.

Il torneo si disputa con la formula del round robin, con ogni squadra impegnata una volta contro ciascuna delle altre partecipanti. Soltanto le prime due classificate accederanno alla fase finale del Premier12 2027, competizione che sarà ampliata per la prima volta a 15 nazionali.

L’Italia, attualmente 14ª nel ranking mondiale, è l’unica formazione del girone ad avere già preso parte a un’edizione del Premier12, quella inaugurale del 2015. Colombia, Germania e Spagna, rispettivamente 13ª, 17ª e 26ª nel ranking, vanno invece alla ricerca di una qualificazione che avrebbe un significato storico.

CONVOCATI ITALIA BASEBALL PREMIER 12

Catcher (3): Alberto Mineo (Parma Clima), Giaconino Lasaracina (franchigia Toronto Blue Jays), Ernesto Liberatore (Unipol Bologna).

Interni (4): Gabriele Angioi (Parma Clima), Ricardo Paolini e Lorenzo Morresi (Hotsand Macerata), Renzo Martini (San Marino);

Esterni (4): Jhorjan Guevara (San Marino), Federico Celli (Unipol Bologna), Noel Gonzalez (Parma Clima) e Nathanael Batista (Nettuno 1945);

Utility Player (3): Robel Garcia (Parma Clima), Williams Wong (San Marino) e Andrea Sellaroli (BSC Grosseto);

Pitcher (12): Ettore Giulianelli, Angelo Palumbo e Marco Artitzu (San Marino), Claudio Scotti, Matteo Bocchi e Yomel Rivera (Parma Clima), Alex Bassani e Filippo Crepaldi (Unipol Bologna), Mattia Sireus (BSC Grosseto), Giacomo Taschin (franchigia Toronto Blue Jays), Mattia Aldegheri (Verona Baseball) e Javier Fandino (Hotsand Macerata).