Baseball
Baseball, secca sconfitta per l’Italia con la Spagna. Ultima partita da dentro o fuori per il Premier12
Troppa Spagna per questa Italia. La Nazionale azzurra di baseball ha dovuto cedere il passo alle furie rosse per 5-2 in occasione della seconda partita valida per le qualificazioni al Premier12, competizione attualmente in scena proprio in territorio iberico, precisamente a Barcellona. Partita giocata d’autorità per i padroni di casa, adesso virtualmente qualificati.
Avvio non facile quello dei nostri ragazzi che, dopo due inning ad attacchi bloccati, subiscono il doppio punto da parte degli spagnoli alla terza ripresa, maturato grazie al singolo a sinistra di Estrada e al successivo sacrificio di Stevens Canizares, per poi vivere altri due round senza ulteriori scossoni.
Al sesto però la Spagna ancora di un’unità, firmando lo 0-3 grazie al singolo di Omar Rodriguez, preludio di un altro, ancora più pesante, che ha concesso a Stevens Canizares di volare sul 5-0. L’Italia cerca dunque un reazione, anche se troppo flebile: all’ottavo un doppio di Celli permette agli azzurri di accorciare le distanze. Al nono, spalle al muro, arriva infine solo singolo di Angioi per il 5-2 finale.
In virtù di quanto successo, l’Italia si giocherà le chance di qualificazione domani, momento della sfida contro la Germania, pianificata per le ore 12:00.