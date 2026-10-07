Baseball, perché la qualificazione al Premier12 è già uno snodo decisivo per l’Italia verso Los Angeles 2028

L’Italia affronterà da venerdì la qualificazione al Premier12 (scritto così, testualmente: non si tratta di un errore di battitura). Lo fa con varie speranze fattive, in particolare dopo quanto accaduto, più che al World Baseball Classic che è un caso sui generis pur nella sua grandezza, all’Haarlem Week, che ha vinto per la prima volta nella storia. Il tutto anche sull’onda lunga degli Europei del 2025, quelli in cui Francisco Cervelli ha spinto il team azzurro verso il secondo posto.

Barcellona, però, è anche una specie di snodo di prima grandezza in chiave olimpica. Questo perché il Premier12, nel 2027, avrà valenza anche di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi di Los Angeles 2028. In particolare, a qualificarsi alle Olimpiadi tramite il torneo del prossimo finale di anno saranno due squadre. Una sarà la miglior asiatica, l’altra sarà la migliore classificata tra le squadre di Europa e Oceania.

Nei fatti, se l’Italia arrivasse al Premier12, dovrebbe poi riuscire a collocarsi in classifica più in alto sia delle altre squadre europee qualificate che di tutte le squadre oceaniche che avranno avuto accesso all’evento. Ma, se non dovesse giungere la qualificazione a cinque cerchi da qui, esiste una seconda possibilità.

Questa seconda chance passa, eventualmente, dal torneo finale di qualificazione, che si disputerà entro il mese di marzo del 2028. A esso, tra le altre, parteciperanno le prime due squadre classificate agli Europei del 2027 (che, attenzione, non può e non dev’essere scontato siano sempre Italia e Paesi Bassi, come la storia recente insegna). Alle Olimpiadi ad oggi ci sono già gli USA, perché Paese organizzatore, il Venezuela e la Repubblica Dominicana, le migliori due squadre delle Americhe al World Baseball Classic (il Venezuela, anzi, vincendolo). Queste tre selezioni compongono già il 50% del torneo olimpico: l’altro 50% verrà per due spot dal Premier12 e per l’ultimo, restante spot dal torneo finale di qualificazione.