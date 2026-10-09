Baseball, l’Italia suda freddo, ma reagisce e rimonta la Colombia nelle qualificazioni al Premier12

L’Italia mette un primo, significativo mattone per costruire la qualificazione al Premier12. Rimontata la Colombia nell’esordio del minitorneo di qualificazione a Barcellona: un 4-3 che fa approcciare alla sfida di domani alle 19:00 contro la Spagna con il morale particolarmente alto. Decisivo l’ottavo inning, dopo un match sempre sul filo di lana e deciso davvero da pochi dettagli a favore degli uomini di Francisco Cervelli.

Dopo un paio di inning senza reali rischi da un lato e dall’altro, con Luis Patiño a lanciare per la Colombia e Matteo Bocchi a farlo per l’Italia, sono gli azzurri a guadagnarsi la prima chance. Paolini viene colpito, arrivano due out per Angioi e Guevara, ma è lo stesso Paolini a rubare la seconda base. Poi c’è un brutto lancio di Patiño che lo porta in terza, quindi l’1-0 glielo consegna Lasaracina con il singolo al centro. Ci sarebbe anche una chance con le basi piene, Lasaracina in terza, Robel Garcia in seconda e Mineo in prima, ma Martini finisce out.

La Colombia reagisce benissimo nella parte alta della quarta ripresa: viene colpito Arroyo e in un amen le basi si riempiono, Martinez viene colpito e così arriva il pareggio colombiano. Pareggio che diventa poi vantaggio a seguito di un singolo da due punti di Borrero: 1-3. Successivamente, in qualche modo, con Rivera al posto di Bocchi si riesce a evitare di peggio.

Nella parte centrale del confronto succede poco, con le due squadre che qualche errore tattico lo commettono per, alternativamente, allungare o accorciare le distanze. Nel settimo ci sarebbero Lasaracina e Paolini in base con Garcia alla battuta, ma Robel Garcia è il terzo out. Nondimeno, la Colombia nell’ottavo manda Quintana e Vellojin sulle basi con zero out, ma Giulianelli si supera e produce tre out in fila. Su quella scia Mineo batte subito valido, imitato da Martini al centro e poi la Colombia combina un disastro in difesa che porta a segno sia Mineo che Wong, entrato da pinch runner: 3-3 con Noel Gonzalez in terza base. Angioi, con due out, riesce a intercettare la palla di Vasquez: valida in esterno centro, Italia in vantaggio 4-3. A questo punto Claudio Scotti si trova con la possibilità di chiudere la situazione. Si ritrova però con la base su ball iniziale, ma la difesa azzurra è perfetta su Morelos: doppio gioco, due out in un colpo solo. Il problema è che l’ultimo battitore è Frias, che arriva in conto pieno. L’ultima presa al volo è di Celli, l’Italia vince.