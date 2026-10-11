Baseball, l’Italia si giocherà le Olimpiadi al Premier12: cosa serve e quali saranno le avversarie. E l’ultimo paracadute…

L’Italia si è qualificata al Premier 12: dopo la sofferta rimonta contro la Colombia e la battuta d’arresto contro la Spagna, la nostra Nazionale ha vinto l’incontro decisivo contro la Germania grazie a un ottimo rendimento tra settimo e ottavo inning. Gli azzurri sono riusciti a emergere nel torneo di ammissione al prestigioso evento internazionale e continuano a sognare la possibilità di conquistare il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

I ragazzi di Francisco Cervelli sono emersi a Barcellona e il prossimo anno (in date esatte ancora da definire, dovrebbe essere in autunno) voleranno in Asia: il Premier 12, a cui parteciperanno sedici squadre, si disputerà tra Giappone e Cina Taipei. Alla manifestazione sono ammesse di diritto le migliori dodici compagini del ranking mondiale aggiornato al 31 dicembre 2025, mentre gli ultimi quattro tagliandi sono stati messi in palio negli eventi tra la località catalana e Zhongshan (Cina, si giocherà a novembre).

Sono previsti quattro gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate accederanno alla seconda fase a gironi, che prevede due raggruppamenti da quattro compagini e con le prime due classificate che verranno promosse al super round conclusivo. Il sorteggio è annunciato per il prossimo aprile e si spera che l’Italia possa essere fortunata, vista la presenza di compagini di lusso come USA, Repubblica Dominicana, Giappone, Venezuela, Olanda e altre rivali di rilievo come Cina Taipei, Cuba, Messico, Panama, Porto Rico, Corea del Sud, Spagna, Spagna e Australia.

Il Premier 12 metterà in palio due pass per le Olimpiadi: uno per la migliore asiatica, l’altro per la migliore classificata tra le partecipanti europee e quelle oceaniche. In sostanza l’Italia se la giocherà con l’Australia, l’Olanda e la Spagna: chi delle quattro risulterà la migliore potrà prenotare il volo per Los Angeles.

Ci sarà poi un’eventuale occasione aggiuntiva per meritarsi l’ultimo pass in palio, che verrà assegnato tramite un torneo finale di qualificazione previsto nel marzo 2028, a cui parteciperanno due formazioni asiatiche, le due migliori degli ultimi Europei, i Campioni d’Africa e la migliore degli ultimi Campionati Oceanici.