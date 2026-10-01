Baseball, l’Italia perde la terza amichevole in Repubblica Dominicana. Si avvicinano le qualificazioni del Premier 12

L’Italia si sta preparando in vista delle qualificazioni per il Premier 12, che andrà in scena a Barcellona tra il 7 e il 9 ottobre. Gli azzurri si trovano attualmente in Repubblica Dominicana, dove stanno affinando la propria forma in vista del prossimo appuntamento agonistico, che rappresenta uno degli eventi di riferimento di questa stagione e che avrà un peso specifico non indifferente lungo il cammino che potrebbe condurre alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Dopo aver pareggiato le prime due amichevoli, disputate contro gli Estrella Orientales (1-1) e i Toros del Este (0-0), gli azzurri sono tornati nuovamente sul diamante di Boca Chica per affrontare i Leones del Escogido, quotata compagine del massimo campionato locale. I ragazzi del manager Francisco Cervelli sono stati sconfitti con il punteggio di 11-5, al termine di una partita in cui gli attacchi si sono presi la scena. In diverse riprese, il numero di lanci è stato concordato tra i pitcher delle due squadre.

L’Italia disputerà altri due incontri in terra caraibica e poi viaggerà verso la Spagna per affrontare le qualificazioni del Premier 12, seguendo questo calendario: venerdì 9 ottobre contro la Colombia, sabato 10 ottobre contro la Germania e domenica 11 ottobre contro la Germania. Soltanto le prime due classificate staccheranno il pass per la kermesse previste a novembre 2027 tra Giappone e Cina Taipei.