Baseball, Francisco Cervelli: “Non abbiamo mai mollato. La Spagna è fortissima”

Buona la prima per l’Italbaseball nel minitorneo di qualificazione al Premier 12 che si sta disputando a Barcellona. Gli azzurri hanno superato all’esordio in rimonta la Colombia per 4-3, ribaltando i sudamericani nell’ottavo inning. Un successo sofferto ma comunque importante per gli uomini di Francisco Cervelli, che affronteranno poi domani i padroni di casa della Spagna.

Queste le prime parole del CT azzurro dopo la vittoria odierna: “Conosciamo la Colombia che tipo di avversaria è. È stata una partita incredibile fino alla fine. Non abbiamo mai mollato. Tutti sanno che tipo di lavoro devono fare e si sono fatti trovare sempre pronti”.

Sulla prestazione della squadra azzurra: “Il bullpen è stato incredibile, Bocchi ha fatto un ottimo lavoro e probabilmente sarà pronto per la terza partita”.

Il prossimo impegno sarà contro i padroni di casa della Spagna: “La Spagna è fortissima, gioca sempre bene, ha dei giocatori professionisti. Oggi abbiamo preparato la partita bene e scenderemo in campo mantenendo lo stesso approccio offensivo”.