Baseball: domani al via la qualificazione al Premier12. Italia a Barcellona con grandi ambizioni

Sta per aprirsi il torneo di qualificazione per il Premier12 a quattro squadre di Barcellona. L’Italia va in Spagna per assicurarsi uno dei primi due posti al cospetto della selezione padrona di casa, della Germania e della Colombia, il che offre una piattaforma di livello decisamente alto per gli azzurri. Nessuna partita scontata, tutto da guadagnarsi e una speranza di prendersi un autunno 2027 occupato.

Attenzione chiaramente ai colombiani, se non altro perché tra i battitori si può trovare il pericoloso Brayan Buelvas, 101 partite in triplo A ai Las Vegas Aviators con 17 fuoricampo e una presenza importante al World Baseball Classic. Fu lui a regalare all’Under 23 colombiana la medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo di categoria del 2021. E in generale è la Colombia, prima avversaria degli azzurri, ad avere un po’ di occhi puntati addosso.

Non fa eccezione però la Germania, che ha una scuola di baseball (e softball) in crescita da parecchio tempo con frutti che si vedono a numerosi livelli. Uno dei prodotti di maggior spicco è Yannic Walther, classe 2004 di Heidelberg che ha disputato le qualificazioni del Classic e nel 2022 ha firmato un contratto professionistico con i Milwaukee Brewers. Il 2026 l’ha passato giocando 67 partite nei meandri delle organizzazioni MLB, con 59 partenze da catcher.

Poi c’è la Spagna, con Omar Hernandez e il fratello Frank che fanno parte di uno dei due blocchi del team iberico, quello che trae le sue origini da Cuba. Ormai a 25 anni si tratta di figure importanti, con Omar in Triplo A dei Kansas City Royals, mentre per Frank l’avventura si è chiusa prima e ora continua con fiducia ai Tenerife Marlins.

Per l’Italia sono importanti i blocchi di San Marino e Parma, le due squadre che hanno giocato la finale scudetto. E ovviamente rimane vivo il blocco che Francisco Cervelli ha organizzato per gli Europei di un anno fa e poi per la vittoriosa Haarlem Week. Siamo nella fase più luminosa da parecchio tempo a questa parte per il baseball azzurro, e quest’occasione di giocare un torneo di primaria importanza è davvero significativa.