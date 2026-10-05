Azzurra Ballan entra nella squadra sviluppo di una World Tour: dove correrà nel 2027

Al termine delle prove in linea (tra categorie giovanili ed Elite), in attesa delle cronometri, l’Italia vanta una sola medaglia d’oro ottenuta da Azzurra Ballan tra le juniores sulle strade slovene in occasione dei Campionati Europei di ciclismo 2026. Il movimento azzurro femminile è alla ricerca di una nuova big che dovrà prendere il posto in futuro di Elisa Longo Borghini, quindi un risultato del genere va accolto in maniera più che positiva.

La figlia d’arte (Alessandro Ballan vinse il Giro delle Fiandre nel 2007 ed è l’ultimo corridore italiano ad aver conquistato il titolo iridato, con quel memorabile attacco a Varese nel 2008) ha messo in mostra delle qualità interessanti, battendo in uno sprint ristretto la francese Morgane Lestrade e la tedesca Klawra Dworatzek nella giornata in cui è rimasta pesantemente attardata la fresca campionessa del mondo junior Alejandra Neira.

A 18 anni Azzurra si appresta ad affrontare nel 2027 un nuovo capitolo della sua carriera, entrando nella squadra sviluppo di una World Tour come l’AG Insurance Soudal. La ciclista italiana classe 2008 comincerà a cimentarsi nelle gare delle Under 23, con l’obiettivo di fare esperienza e mettere del fieno in cascina nelle prossime stagioni per prepararsi al grande salto tra le professioniste.

“Dal prossimo anno si ricomincerà da capo, come succede sempre nel ciclismo. Allo stesso tempo, però, questa medaglia può darle una consapevolezza importante: passerà tra le Under23 con più fiducia e con maggiore coraggio nel provare a concretizzare determinate azioni, soprattutto nei finali di gara. Quello che cerco di farle capire è proprio questo: ogni stagione si riparte da zero e bisogna continuare a lavorare, crescere e dimostrare il proprio valore. Sarà così almeno fino al passaggio al professionismo. Questo Europeo è un risultato bellissimo, ma deve essere considerato soprattutto un punto di partenza“, le parole del padre Alessandro ai microfoni di OA Sport dopo il trionfo di Azzurra a Šenčur.