Avvio perentorio di Errani/Paolini a Wuhan: le campionesse olimpiche superano Fernandez/Gibson

Nel primo turno del tabellone di doppio del torneo di Wuhan Sara Errani e Jasmine Paolini si regalano un avvio perentorio. Le campionesse olimpiche, titolari della testa di serie numero otto, superano la canadese Leylah Fernandez e l’australiana Talia Gibson 6-4 6-2 in un’ora e tredici minuti. Negli ottavi le azzurre affronteranno la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls.

La canadese e l’australiana difendono il servizio di apertura sul rovescio lungo di Paolini. Il tandem azzurro sigla l’1-1 sulla risposta in rete di Gibson e opera il break del 2-1 sul nuovo errore da fondo dell’australiana. Le titolari della testa di serie numero otto continuano a spingere, strappano nuovamente il servizio per il 4-1 alle avversarie che però accorciano sul 4-2. Errani/Paolini non mollano la presa, siglano il 5-3 e chiudono 6-4 sul pallonetto largo di Gibson.

Le titolari della testa di serie numero otto sfruttano gli errori della giocatrice australiana per firmare il break dell’1-0, consolidano il vantaggio con il turno di battuta del 2-0 sancito dalla volée vincente di Errani e sfruttano il doppio fallo di Fernandez per strappare alle avversarie il servizio del 3-0. La coppia Fernandez/Gibson si sblocca con il punto del 3-1. Errani/Paolini, dopo aver salvato la palla del 4-2, volano sul 5-1 e timbrano il decisivo 6-2 con la discesa a rete di Errani.

Errani e Paolini chiudono la loro prestazione senza ace, commettono un doppio fallo e servono il 78% di prime. La coppia azzurra conquista il 75% dei punti sulla prima e il 50% quando si affida alla seconda. Le due giocatrici italiane vincono il computo totale dei punti 59 a 38 e chiudono il match con diciassette vincenti e tredici gratuiti.