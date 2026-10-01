Austria Vienna-Inter oggi, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Oggi, giovedì 1 ottobre (ore 18:45), l’Inter affronterà in trasferta l’Austria Vienna in occasione della seconda giornata valida per il girone unico della Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Incontro insidioso per le nerazzurre, motivate ad espugnare il Franz-Horr Stadion.

La compagine austriaca è reduce dall’impegno contro il Chelsea che, nella partita inaugurale, si è imposto con il risultato di misura di 1-0. Un incontro in cui le prossime avversarie delle nerazzurre si sono dimostrate giocatrici di carattere, capaci di tirare per ben quindici volte procurandosi nove calci d’angolo.

Dall’altro lato, per le ragazze allenate da David Sassarini sarà importante mettere nel proprio arsenale altri tre punti dopo il successo storico all’esordio contro l’Hacken, soprattutto in vista di quanto succederà tra fine ottobre e inizio novembre con le sfide pianificate contro le corazzate Lione e Manchester City

La partita tra Austria Vienna e Inter, valida per la seconda giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena giovedì 1 ottobre (ore 18:45) al Franz-Horr Stadion di Vienna (Austria). Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Giovedì 1 ottobre

18:45 Austria Wien vs Inter al Franz-Horr Stadion di Vienna (Austria)

PROGRAMMA AUSTRIA WIEN-INTER CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport