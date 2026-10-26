Austin Smotherman vince il playoff alle Bermuda su Seamus Power

Austin Smotherman è campione al Butterfield Bermuda Championship 2026. In un torneo ridotto a 54 buche a causa delle cattive condizioni meteorologiche, e che è dunque stato ridotto a un playoff di spareggio tra i due leader, l’americano batte alla terza volta in cui entrambi percorrono la 16 l’irlandese Seamus Power.

I fatti vanno così: dopo la scelta della 16 come buca d’elezione, su questo par 3 Power ha la miglior posizione (anche se lontana) dopo il tee shot, ma Smotherman indovina un gran colpo dal rough alto, per entrambi il putt è facile e quindi si ripete la buca.

Al secondo tentativo, Smotherman va in green, Power in bunker, ma se l’uno non riesce in un complesso birdie da distanza siderale, l’altro non è (e non può essere) perfetto con l’approccio. Gli serve una bella imbucata al terzo colpo per salvarsi: si va avanti.

E, a questo punto, si finisce. Con la buca stavolta posta a inizio green, e non in fondo, a tradire Power è un secondo colpo giocato malissimo dal rough, che finisce sostanzialmente in avangreen davanti a lui. Stavolta non si salva, e mentre Smotherman continua a inanellare par, a lui tocca il bogey. Quello fatale.