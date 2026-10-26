ATP Vienna 2026, Mensik e Tien passeggiano e approdano agli ottavi. De Minaur a fatica

Cala il sipario sulla giornata di incontri dell’ATP 500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco, Matteo Berrettini ha ottenuto una vittoria rassicurante contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il romano (n. 48 del ranking) ha battuto il n. 29 del mondo con il punteggio di 6-3 6-4. Nel prossimo turno Berrettini affronterà il vincente della sfida tra Flavio Cobolli e il bulgaro Grigor Dimitrov, in programma domani: non è dunque escluso un derby azzurro.

Un derby, intanto, è già andato in scena oggi, quello tra Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Il n. 23 del mondo ha avuto la meglio per 7-5 6-2 sul ligure (n. 36 ATP). Agli ottavi di finale l’italo-argentino sfiderà la vincente del confronto tra la testa di serie n. 7, Tommy Paul, e il russo Andrey Rublev.

Per quanto riguarda gli altri incontri, successi piuttosto agevoli per Jakub Mensik e Learner Tien. Il ceco (n. 16 del ranking) ha regolato il padrone di casa Lukas Neumayer (n. 168 ATP) con un doppio 6-2, al termine di una prestazione convincente. Agli ottavi se la vedrà con il vincitore della sfida tra il francese Adrian Mannarino, proveniente dalle qualificazioni, e il peruviano Ignacio Buse.

Tien, dal canto suo, non ha avuto problemi a superare il francese Luca Van Assche (n. 46 ATP), apparso piuttosto stanco dopo le fatiche del torneo di Lione. Il mancino statunitense (n. 18 del mondo) ha prevalso per 6-3 6-1. Nel prossimo turno lo attende la testa di serie n. 5, Alex de Minaur, in una partita che si preannuncia molto interessante.

L’australiano (n. 10 del mondo) è stato costretto agli straordinari dal ceco Tomas Machac (n. 71), proveniente dalle qualificazioni. De Minaur si è imposto per 1-6 6-4 6-3, riuscendo a resettare dopo un primo set da dimenticare. Da segnalare, infine, il passaggio del turno del britannico Arthur Fery (n. 35 ATP), favorito dal ritiro del connazionale Jacob Fearnley sul 5-1 del primo set (in favore di Fery).