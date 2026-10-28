ATP Vienna 2026, Bolelli/Vavassori sfidano subito Melo/Zverev: in palio il pass per le Finals!

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono ormai ad un passo dalla certezza aritmetica della qualificazione al torneo di doppio delle ATP Finals 2026, che si terranno presso la Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. La collaudata coppia azzurra insegue la terza partecipazione consecutiva al Master di fine anno, dopo aver raccolto in questa stagione ben due titoli 1000 (Miami e Roma) oltre ad una semifinale Slam (Roland Garros).

Il binomio composto dal bolognese e dal torinese occupa attualmente la quinta piazza nella Race di specialità con 4660 punti (le prime quattro coppie hanno già staccato il pass per le Finals), con la possibilità di centrare il grande obiettivo già oggi in caso di vittoria su Marcelo Melo/Alexander Zverev al primo turno dell’Erste Bank Open sul veloce indoor di Vienna.

A conti fatti Bolelli e Vavassori si trovano ad un solo successo dalle Finals, che potrebbe arrivare oggi nell’ambito dell’ATP 500 austriaco o in alternativa la prossima settimana durante il Masters 1000 di Parigi. In realtà il punteggio accumulato sin qui dai nostri portacolori dovrebbe risultare sufficiente per volare a Torino, ma per l’ufficialità bisogna ancora attendere poche ore o nella peggiore delle ipotesi qualche giorno.

Il margine di Bolelli/Vavassori sui primi degli esclusi (Andreozzi/Guinard) ammonta a 885 punti, inoltre va considerato anche il vantaggio tutt’altro che banale nei confronti dei settimi (675) e ottavi classificati (755).