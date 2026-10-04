ATP Tokyo 2026, sarà derby per Alcaraz in semifinale. Vacherot elimina Fils, facile Lehecka

Si sono delineate le semifinali dell’ATP 500 di Tokyo e sul cemento giapponese continua il cammino di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha sfruttato anche il ritiro di Denis Shapovalov in avvio di secondo set per un problema all’anca. Il numero tre del mondo si è trovato due volte sotto di un break nel primo parziale, soprattutto sul 5-3 con il canadese che ha servito per vincere il primo set. Alcaraz ha rimontato e poi si è trovato poi avanti lui di un break sul 6-5, con Shapovalov che è riuscito a portare il set al tie-break, perso poi per 7-3.

Ci sarà un derby spagnolo in semifinale visto che Alcaraz se la vedrà con Jaume Munar, che continua il suo fantastico cammino dalle qualificazioni. Il numero 64 del mondo ha superato in due set il francese Kyrian Jacquet con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e quaranta minuti di gioco.

Pazzesca la battaglia andata in scena nel terzo match in programma quest’oggi. Valentin Vacherot ha sconfitto il francese Arthur Fils in tre set con il punteggio di 7-5 4-6 6-4 dopo due ore e venti minuti di gioco. Il monegasco conferma di trovarsi benissimo sul cemento indoor asiatico, ricordando che lo scorso anno era riuscito a vincere clamorosamente il Masters 1000 di Shanghai.

In semifinale Vacherot se la dovrà vedere con Jiri Lehecka. Il ceco ha dominato contro il sorprendente paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, proveniente dalle qualificazioni, che è stato travolto con un perentorio 6-1 6-1 in appena 58 minuti di gioco.

RISULTATI ATP TOKYO 2026 (4 OTTOBRE)

Munar (Esp) b. Jacquet (Fra) 6-4 6-2

Alcaraz (Esp) b. Shapovalov (Can) 7-6 2-1

Vacherot (Mon) b. Fils (Fra) 7-5 4-6 6-4

Lehecka (Cze) b. Vallejo (Par) 6-1 6-1