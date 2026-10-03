ATP Tokyo 2026: Matteo Berrettini dura un set, poi lascia strada a Vallejo

Matteo Berrettini esce al secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo. Fatale la sconfitta per 7-6(6) 6-1 contro il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, che continua la sua serie di scalpi importanti dopo aver già eliminato Rafael Jodar all’esordio. Rivedremo ora il romano a Shanghai, dove non essendo testa di serie debutterà già dal primo turno.

Nel primo set le cose iniziano subito col sapore del brivido per Berrettini, costretto già nel game iniziale ad annullare una palla break. Sul 2-1 in proprio favore è il romano ad avere due chance, sulle quali è Vallejo che riesce a trovare un dritto vincente e una buona prima esterna. In linea generale sono più le volte che vedono il paraguaiano rischiare che quelle in cui l’italiano si trova in difficoltà, da questo momento in poi. Fa eccezione il nono gioco, in cui Berrettini risale dallo 0-30 con due ace, una prima vincente e un errore del suo avversario. Si arriva così al tie-break, che sembra prendere la direzione di Matteo dal 4-3 in avanti. Sono tre i set point a sua disposizione: i primi due se ne vanno sul servizio di Vallejo, ma Berrettini spreca malamente i due punti sul proprio servizio, concedendo al paraguaiano una chance che egli sfrutta pienamente.

Da questo momento gli errori del romano aumentano a dismisura, così come diventa sempre più elevata la fiducia di Vallejo, capace nel secondo game del secondo set di infilare una serie di tre vincenti (non consecutivi) dall’enorme significato. Si tratta del primo break del match, e di un autentico via libera per il paraguaiano, che da quel momento non si volta più indietro. Di fatto è come se ci fosse un altro match in corso, totalmente distinto rispetto a quello visto nei primi 69 minuti. Un match che, però, vede Vallejo protagonista assoluto e in grado di controllare la situazione fino al 6-1 finale.

Nel corso dell’ora e 46 minuti di gioco quella che scende di rendimento è tutta la questione del servizio di Berrettini, che già realizza soli 4 ace, poi fa partire tutto dal 61% di punti vinti con la prima contro il 79% di Vallejo. Il discorso è per certa misura qui, ma è anche nel dover distinguere sostanzialmente due partite diverse in una.