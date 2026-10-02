ATP Tokyo 2026: Luciano Darderi eliminato da Jacquet al secondo turno

Finisce al secondo turno il cammino di Luciano Darderi all’ATP 500 di Tokyo. Il classe 2002 viene eliminato dal francese Kyrian Jacquet, che si qualifica per il suo terzo quarto di finale sul circuito maggiore vincendo in ottimo stile con il punteggio di 6-3 7-6(5) in un’ora e 30 minuti in quel dell’Ariake Coliseum della capitale giapponese. Sarà dunque il transalpino, che ha goduto di uno special exempt per giocare a Tokyo, a sfidare nei quarti lo spagnolo Jaume Munar.

Già nei primi game si comprende qual è il reale punto del match: chi riuscirà a usare meglio le proprie armi. Due volte Darderi è obbligato ad andare ai vantaggi, mentre per Jacquet le cose sono molto più semplici. L’italiano, alla fine, nel sesto gioco è costretto a cedere la battuta per un mix di errori tattici, un dritto lungo e un bel recupero con annesso smash da parte del francese. La storia del set di fatto finisce qui, anzi rischia di finire prima perché Darderi solo con una prima centrale vincente si salva dal 6-2. In ogni caso, il 6-3 giunge.

Il secondo parziale vede Jacquet tentare di nuovo l’allungo, precisamente nel terzo gioco, ma la palla break che si guadagna non la sfrutta mettendo il rovescio in rete. Darderi soffre e non poco, deve annullare un’altra chance per il suo avversario con lo schema prima-attacco in back. Solo sul 4-3 l’italiano trova il modo di andare sullo 0-30, con un doppio fallo e un errore di dritto del francese, che però riesce a riprendersi senza indugio. Grande la lotta sul 5-5, con alcuni scambi di livello importante e un altro 30-40 che non diventa break grazie alla caparbietà di Darderi. Si va al tie-break, che è tranquillo fino all’ottavo punto, quello nel quale arriva a prendersi il minibreak con un brutto dritto sbagliato dall’italiano. Sul 4-6 Darderi riesce a giocare un gran punto che gli permette di cercare di annullare il secondo match point con il servizio, ma non ci riesce: Jacquet chiude tutto con lo smash vincente (dopo essersi complicato la vita).

Per far capire uno dei motivi del successo di Jacquet, basta vedere un dato: quello della prima. Sebbene ne metta in campo molte di più Darderi (59%-70%), è il francese a mettere a segno il 92% dei punti, 34/37, con il colpo citato. Impossibile frenarlo, in sostanza, e anche la seconda va meglio (62%-52%).