ATP Tokyo 2026: Lehecka rimonta Humbert nel giorno di Alcaraz e dello stop agli italiani

Si è chiusa la giornata che completa il quadro dei quarti di finale all’ATP 500 di Tokyo, in Giappone. Potevano arrivarci due italiani, non è giunto nessuno dei due. Ma se, per uno, dietro all’ineluttabilità si nasconde un pizzico di rimpianto, per l’altro c’è proprio da rimarcare quella che può considerarsi un’occasione mancata.

L’inizio di giornata, oltre che dalla vittoria di Carlos Alcaraz su Matteo Arnaldi, è caratterizzato anche da una sfida ad alto tasso di lotta, quella con cui Denis Shapovalov riesce a sconfiggere il cileno Alejandro Tabilo. Sarà così il canadese il prossimo avversario del murciano: chissà, magari sarà lo stimolo giusto per un giocatore che spesso vive queste partite.

E la fine della giornata, oltre che per la continuazione della corsa di Adolfo Daniel Vallejo (e a fare le spese del paraguaiano è Matteo Berrettini), va ricordata anche per il recupero di Jiri Lehecka: il ceco, di forza, rimonta un set al francese Ugo Humbert e va a prendersi i quarti di finale, nei quali giocoforza partirà con gli ampi favori del pronostico. Anche perché si è trattato di tre set relativamente corti: due ore e 10 minuti nel complesso.

Domani, dunque, oltre alle sfide Alcaraz-Shapovalov nella parte alta e Lehecka-Vallejo in quella bassa, ci saranno, ancora in alto, Munar-Jacquet e in basso Vacherot-Fils. Che, per buona misura, può tranquillamente considerarsi un picco d’interesse anche in ragione dello strano percorso del francese.

RISULTATI ATP TOKYO 2026 OGGI

Alcaraz (ESP) [1]-Arnaldi (ITA) 7-6(6) 6-1

Shapovalov (CAN)-Tabilo (CHI) 7-5 3-6 6-4

Vallejo (PAR) [Q]-Berrettini (ITA) 7-6(6) 6-1

Lehecka (CZE)-Humbert (FRA) 5-7 6-4 6-4