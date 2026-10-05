ATP Tokyo 2026, Lehecka domina Vacherot con il servizio e affronterà Alcaraz in finale

Sarà Jiri Lehecka l’avversario di Carlos Alcaraz nella finale dell’ATP 500 di Tokyo. Il tennista ceco ha infatti sconfitto nella seconda semifinale il monegasco Valentin Vacherot con un perentorio successo in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in appena un’ora e otto minuti di gioco. Si tratta dell’ottava finale della carriera per Lehecka, la seconda della stagione dopo quella nel Masters 1000 di Miami persa contro Jannik Sinner.

Rendimento clamoroso al servizio per Lehecka, che è stato semplicemente ingiocabile, visto che ha chiuso con 10 ace, il 92% di punti vinti quando ha servito la prima e l’88% con la seconda. In totale Lehecka ha vinto 36 dei 40 punti giocati nei suoi turni di servizio, una prestazione dunque davvero vicina alla perfezione.

Il primo set si è deciso nel quinto game, quando è arrivato il break da parte del tennista ceco. Lehecka ha poi concluso sul 6-4 ed è partito poi fortissimo nel secondo parziale, strappando subito in apertura il servizio all’avversario. Il successivo break è arrivato nel settimo game, andando poi a chiudere sul 6-2.

In finale dunque Lehecka se la dovrà vedere con Carlos Alcaraz, dopo che lo spagnolo ha faticato più del previsto nel derby con il connazionale Jaume Munar, battuto in rimonta con il punteggio di 5-7 6-3 6-1 dopo due ore e trentuno minuti di gioco. Nei precedenti lo spagnolo è avanti per 3-1 e c’è tra questi incontri anche la finale del Queen’s dell’anno scorso, vinta da Alcaraz in tre set.