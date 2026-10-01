ATP Tokyo 2026, Jacquet sulla strada di Darderi. Occasione per Berrettini. Alcaraz cede un set

Il torneo ATP di Tokyo torna in campo per completare il primo turno: sono undici i match in programma nella seconda giornata. Luciano Darderi sfodera una prestazione autorevole per superare l’ostacolo Ruud e affronterà negli ottavi il francese Jacquet. Matteo Berretini rimonta lo svantaggio iniziale e avrà una ghiotta occasione negli ottavi contro il paraguaiano Vallejo. Carlos Alcaraz supera la prova debutto dopo aver ceduto un set, mentre escono Taylor Fritz, finalista dello scorso anno, e Rafael Jodar.

Carlos Alcaraz cede un set, ma bagna il suo esordio con una vittoria. Lo spagnolo, testa di serie numero uno, doma l’americano Alex Michelsen, 7-6(1) 4-6 6-1 in due ore e ventuno minuti. Luciano Darderi, numero 19 del mondo, esce alla distanza e supera il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero sei, 7-6(3) 6-3 in un’ora e cinquanta minuti. Matteo Berrettini recupera lo svantaggio iniziale, cresce alla distanza e rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina 1-6 7-6(1) 6-4 in due ore e ventitré minuti. Il romano accede agli ottavi con la concreta possibilità di continuare ulteriormente la propria corsa. In chiusura di giornata il paraguaiano Daniel Adolfo Vallejo travolge lo spagnolo Rafael Jodar, numero quattro del tabellone, 6-1 6-3 in un’ora e otto minuti.

Il qualificato spagnolo Jaume Munar, numero 64 del mondo, rimonta lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero tre, 6-7(7) 6-4 6-3 al termine di una battaglia di due ore e cinquantacinque minuti. Il francese Ugo Humbert, numero 32 ATP, liquida lo statunitense Brandon Nakashima, quinta testa di serie, 6-3 6-2 in un’ora e undici minuti. Il lucky loser portoghese Jaime Faria, ripescato al posto di Lorenzo Musetti, doma il britannico Arthur Fery 6-4 3-6 6-4 in due ore e tre minuti.

Il francese Kyrian Jacquet non concede sconti e domina il danese Holger Rune, al rientro nel circuito, 6-3 6-1 in cinquantacinque minuti. Il ceco Jiri Lehecka, nella prosecuzione del match interrotto ieri, elimina il belga Zizou Bergs 6-3 6-7(3) 6-3 in tre ore di gioco. L’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero due, regola la wild card giapponese Kei Nishikori, all’ultima partita della sua carriera, 6-4 6-4 in un’ora e quindici minuti.

Il canadese Denis Shapovalov, numero 46 ATP, elimina la wild card nipponica Sho Shimabukuro 7-5 6-1 in un’ora e venticinque minuti. Il qualificato greco Stefanos Tsitsipas ribalta l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 30 del ranking, 4-6 6-3 6-4 in due ore e nove minuti.