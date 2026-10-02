ATP Tokyo 2026, Fils e Vacherot si guadagnano il confronto diretto nei quarti

Il torneo ATP di Tokyo torna in campo per i primi quattro match di ottavi di finale. Superano i rispettivi ostacoli il monegasco Valentin Vacherot, che deve recuperare un set di svantaggio, e il francese Arthur Fils, pronti a dare vita a un quarto di finale entusiasmante. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi.

Vacherot, testa di serie numero otto, rimonta il greco Stefanos Tsitsipas 4-6 7-6(5) 6-4 in due ore e quindici minuti. Il greco orienta il primo parziale a proprio favore grazie al break del 3-2 e firma il 6-4 al primo set point. Il vincitore di Shanghai 2025, dopo aver recuperato un break di svantaggio, vince il secondo set al tie-break. Vacherot opera il break nel quinto gioco della terza frazione e, dopo aver salvato due palle del 5-5, chiude 6-4 al primo match point.

In chiusura di giornata il transalpino Arthur Fils regola l’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero due, 6-3 7-5 in un’ora e trentuno minuti. Il francese opera il break nel sesto gioco per il 4-2, manca un set point nell’ottavo game e chiude 6-3 alla seconda opportunità. Il secondo parziale si risolve in volata. Fils, dopo aver rimontato da 15-40 nell’ottavo game, strappa il servizio al rivale nell’undicesimo gioco e chiude 7-5 al primo match point.

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Luciano Darderi. Il francese Kyrian Jacquet, numero 86 del ranking, supera l’azzurro 6-3 7-6(5) in un’ora e trentadue minuti. Il transalpino sfrutta la seconda opportunità dell’incontro per operare il break del 4-2 e, dopo aver mancato un set point, sfrutta il secondo per chiudere 6-3. La seconda frazione di gioco segue l’equilibrio dei servizi, anche se è l’italiano a dover annullare tre palle break, e sfocia nel 6-6. Jacquet rompe l’equilibrio con il punto in risposta del 5-3 e timbra il decisivo 7-5 alla seconda opportunità.

Lo spagnolo Jaume Munar, numero 64 del ranking, trova continuità dopo la bella vittoria ottenuta all’esordio con Fritz e travolge il lucky loser portoghese Jaime Faria 6-1 6-1 in un’ora e quattro minuti. L’iberico affronterà ora il francese Kyrian Jacquet.