Tennis
ATP Shanghai 2026, Zverev non sbaglia. De Minaur avanza senza scendere in campo, fuori Djokovic e tre azzurri
Si aprono i trentaduesimi dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, in Cina, ed arrivano pessime notizie in casa Italia, viste le eliminazioni degli azzurri Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Esce di scena anche il serbo Novak Djokovic, mentre avanzano il tedesco Alexander Zverev e l’australiano Alex de Minaur.
Il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, dà un dispiacere al pubblico di casa, superando la wild card cinese Wu Yibing, sconfitto per 6-4 7-6 (4), mentre non scende neppure in campo il numero 9 del tabellone, l’australiano Alex de Minaur, che approfitta del forfait dello slovacco Alex Molcan.
Esce di scena la testa di serie numero 10, il serbo Novak Djokovic, fresco vincitore a Pechino, il quale cede il passo al polacco Hubert Hurkacz, vittorioso per 6-4 6-3, mentre il qualificato nipponico Rei Sakamoto sorprende il numero 23 del seeding, il russo Andrey Rublev, battuto con un duplice 6-4.
Giornata nera in casa Italia: escono di scena tutti i tre azzurri impegnati. Matteo Berrettini lotta ma cede al numero 16, lo statunitense Brandon Nakashima, che si impone per 7-6 (4) 7-5, mentre Flavio Cobolli, numero 6, viene superato dal transalpino Adrian Mannarino, vittorioso per 6-1 4-6 6-3, infine Lorenzo Musetti, numero 24, si fa sorprendere dalla wild card cinese Zhou Yi, che la spunta con lo score di 7-6 (7) 3-6 7-6 (1).