ATP Shanghai 2026, Zverev e de Minaur ai quarti di finale. Cade Mensik

Cala il sipario sulla giornata del Masters 1000 di Shanghai, caratterizzata da incontri combattuti e risultati significativi. A prendersi la scena è Alexander Zverev, che dopo l’eliminazione di Carlos Alcaraz, maturata nella giornata di ieri, ha dovuto lottare fino all’ultimo per avere ragione di Alexander Bublik. Il tedesco, protagonista di una prova di carattere, ha saputo resistere alle insidie di un avversario imprevedibile, imponendosi al termine di una sfida estremamente equilibrata.

Il numero 22 del ranking ATP ha ceduto soltanto al tie-break del terzo set, con il punteggio di 7-6(6), 4-6, 7-6(1), dopo due ore e 41 minuti di gioco. Bublik ha più di un motivo per recriminare, soprattutto per l’epilogo del primo parziale, nel quale non è riuscito a sfruttare le occasioni a disposizione. Nei momenti decisivi, però, è emersa la maggiore solidità di Zverev, capace di alzare il livello quando la partita si è fatta più delicata.

Il prossimo ostacolo sulla strada del tedesco sarà Alex de Minaur. L’australiano, numero 9 del mondo, ha superato il russo Karen Khachanov, numero 27 ATP, con un convincente 6-3, 6-4. Reduce dalla finale raggiunta a Pechino, il giocatore oceanico punta a proseguire il proprio percorso positivo e si prepara a un confronto di alto livello.

Tra gli altri risultati di giornata spicca la vittoria del francese Arthur Gea, numero 56 ATP, che continua a sorprendere e conquista il passaggio del turno ai danni del più quotato ceco Jakub Mensik. Il transalpino si è imposto per 7-6(4), 6-4, mettendo in mostra una notevole solidità e una buona capacità di gestione dei momenti chiave. Mensik, al contrario, ha incontrato diverse difficoltà con il dritto, senza riuscire a trovare le contromisure necessarie per ribaltare l’inerzia dell’incontro.

Per Gea si profila ora un’altra sfida impegnativa contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 26 del ranking mondiale. Quest’ultimo ha conquistato una vittoria in rimonta contro il polacco Hubert Hurkacz, numero 34 ATP, chiudendo sul 1-6, 6-3, 7-6(6). Dopo un primo set nettamente favorevole, Hurkacz ha progressivamente perso incisività, permettendo all’iberico di rientrare in partita. Davidovich Fokina ha saputo approfittarne, mantenendo la lucidità necessaria per completare la rimonta e imporsi al tie-break decisivo, al termine di una battaglia che ha premiato la sua capacità di resistere nei momenti di maggiore pressione.