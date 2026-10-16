ATP Shanghai 2026, Medvedev supera Paul e vola in semifinale contro Jodar

Sarà Daniil Medvedev l’avversario di Rafael Jodar nella semifinale dell’ATP 1000 di Shanghai. Il tennista russo prosegue il suo ottimo momento di forma (vittoria ad Hangzhou e semifinale a Pechino), raggiungendo il penultimo atto nel torneo cinese dopo la vittoria in tre set sull’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 dopo due ore e nove minuti di gioco. Un successo che lo proietta sempre più in alto nella Race, con l’obiettivo di essere a Torino che è sempre più vicino.

Medvedev ha subito una palla break in apertura di match, ma Paul riesce ad annullarla. Il break in favore del russo arriva nel quinto game, mentre in quello successivo succede veramente di tutto. Medvedev annulla addirittura sette palle break e alla fine tiene un delicatissimo turno di servizio. Il numero 5 del mondo toglie ancora la battuta all’avversario nel nono gioco e chiude il primo set in suo favore per 6-3.

L’inerzia del match sembra tutta in favore del russo ed invece il secondo set è un monologo dell’americano. Paul strappa subito il servizio all’avversario e poi nel game successivo annulla due palle del controbreak. Paul ne cancella un’altra nel quarto game e nel quinto toglie ancora il servizio al russo. Il terzo break del set arriva nel settimo gioco, con Medvedev che chiude sul 6-1.

Medvedev si rialza subito e trova il break in apertura di terzo set. Si prosegue seguendo poi l’andamento dei turni di servizio, con il russo che non concede nulla all’americano, che anzi deve salvare una palla break ulteriore nel settimo gioco. Nel nono game al secondo match point, Medvedev chiude sul 6-3 e si qualifica per la semifinale.