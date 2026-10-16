ATP Shanghai 2026: Jodar rimonta Ruud e accede alla semifinale

Rafael Jodar si avvicina sempre di più a Torino. Un risultato che sarebbe eccezionale visto che questa è la sua prima vera stagione nel massimo circuito e che potrebbe agguantare anche grazie alla semifinale raggiunta al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista spagnolo ha superato il norvegese Casper Ruud in tre set in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 dopo due ore e venti minuti di gioco. In semifinale ora Jodar attende il vincente tra il russo Daniil Medvedev e l’americano Tommy Paul.

Le prime palle break arrivano molto preso nel match, visto che nel quarto game Jodar deve difenderne due. Nel game successivo a Ruud a cancellarne una e tenere un delicato turno di servizio. Si prosegue tenendo i turni in battuta, anche se nel nono game il norvegese riesce ad annullare tre palle break. Scampato il pericolo è Ruud a guadagnarsi un set point nel decimo game e a chiudere poi sul 6-4.

Fioccano le palle break in avvio di secondo set: Ruud ne cancella due in apertura e Jodar un’altra nel secondo game. Il break dello spagnolo arriva nel terzo gioco e poi in quello successivo arriva il controbreak di Ruud che pareggia. Si va avanti fino al nono gioco dove Jodar arriva sul 15-40 e strappa ancora la battuta a Ruud. Il numero 13 del mondo chiude sul 6-4 il secondo set.

Nel terzo set prosegue la battaglia con il break di Jodar, il controbreak immediato di Ruud e poi successivamente ancora il break di Jodar nel quinto gioco. Lo spagnolo scappa via sul 5-3 e poi nel nono game ha quattro match point. Il norvegese ne annulla tre, ma sul quarto Jodar si prende ancora il break e poi chiude il set sul 6-3, qualificandosi per la semifinale.