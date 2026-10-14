ATP Shanghai 2026, Jodar accede ai quarti. Avanti anche Medvedev e Ruud

Si sono delineati i quarti di finale della parte bassa del Masters 1000 di Shanghai. Prosegue il proprio cammino Rafael Jodar, protagonista anche di un episodio decisamente negativo con un raccattapalle. Lo spagnolo ha superato in rimonta l’olandese Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 6-7 6-4 6-2 dopo una battaglia di due ore e mezza di gioco.

Nei quarti Jodar se la vedrà ora con il norvegese Casper Ruud, che ha sfruttato il ritiro del canadese Felix Auger-Aliassime nel corso del primo set (avanti 5-2 Ruud) per un problema ad un ginocchio. Una sconfitta che praticamente mette la parola fine sulle speranze del canadese di qualificarsi alle ATP Finals.

In pienissima corsa per Torino, invece, c’è Daniil Medvedev che prosegue l’ottimo suo momento di forma. Il russo arriva ai quarti dopo la vittoria sul greco Stefanos Tsitsipas, battuto con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Medvedev affronterà ora l’americano Tommy Paul, che ha messo fine al cammino del belga Zizou Bergs per 7-6 6-4 dopo quasi due ore di battaglia.

RISULTATI ATP SHANGHAI 2026

Jodar (Esp) b. Van de Zandschulp (Ned) 6-7 6-4 6-2

Ruud (Can) b. Auger-Aliassime (Can) 5-2 ret.

Medvedev (Rus) b. Tsitsipas (Gre) 6-4 7-5

Paul (Usa) b. Bergs (Bel) 7-6 6-4