ATP Shanghai 2026, Cobolli e Musetti scoprono i loro rivali. Rune ancora rimandato

Si è chiusa con un bilancio in rosso la giornata degli azzurri sul cemento di Shanghai: una vittoria e due sconfitte nel primo turno del Masters 1000 cinese. In campo sono scesi Matteo Berrettini, Federico Cinà e Mattia Bellucci, e a salvare l’onore del tricolore è stato soltanto il romano.

Berrettini, numero 46 del ranking ATP, ha rimontato l’americano Aleksandar Kovacevic (n. 81 ATP) con il punteggio di 6-7(3) 6-1 6-4, dopo aver ceduto un primo set combattuto al tie-break. Al secondo turno lo attende Brandon Nakashima, testa di serie numero 16.

Niente da fare, invece, per gli altri due azzurri. Cinà, giovane siciliano proveniente dalle qualificazioni, ha ceduto allo slovacco Alex Molcan (n. 84) per 4-6 6-1 6-2. Dopo un buon avvio, che gli aveva permesso di conquistare il primo set, il classe 2007 è calato alla distanza e la maggiore esperienza dell’avversario ha finito per fare la differenza. Molcan affronterà ora Alex de Minaur, numero 9 del seeding, sulle cui condizioni resta però un punto interrogativo dopo il ritiro nella finale di Pechino contro Novak Djokovic.

Si è fermato al debutto anche Bellucci, anch’egli promosso dal tabellone cadetto. Il lombardo, numero 86 del ranking, è stato battuto dalla wild card cinese Yi Zhou (n. 277) con lo score di 6-4 3-6 7-6(4). Una prestazione poco brillante da parte dell’azzurro, ma va dato merito al padrone di casa di aver saputo approfittarne: sarà lui a sfidare Lorenzo Musetti, testa di serie numero 24.

Restando in casa Italia, almeno indirettamente, Flavio Cobolli conosce già il suo avversario del secondo turno: sarà il francese Adrian Mannarino (n. 83), che ha superato il georgiano Nikoloz Basilashvili (n. 124) per il ritiro di quest’ultimo sul punteggio di 6-3 2-2.

Tra gli altri risultati della giornata spicca il nuovo ko di Holger Rune nel circuito maggiore. Il danese deve rimandare ancora una volta l’appuntamento con il successo, ricordando l’infortuno al tendine d’Achille di quasi un anno fa, sconfitto dal tedesco Daniel Altmaier con lo score di 1-6 7-6(5) 6-4. Sarà dunque il teutonico a sfidare l’americano Ben Shelton.

Nella parte alta del tabellone, guidata dal numero 1 del seeding Alexander Zverev, il tedesco se la vedrà con la wild card cinese Wu, che oggi ha eliminato il lucky loser americano Zheng. Completano il quadro dei prossimi incontri le sfide Halys-Blockx, Bublik-Machac, Sakamoto-Rublev, Fery-Khachanov, Gea-Humbert, Francisco Cerundolo-Safiullin e Kecmanovic-Mensik.