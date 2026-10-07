Matteo Berrettini si sblocca e supera Kovacevic in rimonta nel debutto a Shanghai

Nell’incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Shanghai, Matteo Berrettini rimonta lo statunitense Aleksandar Kovacevic 6-7(3) 6-1 6-4 in due ore e sedici minuti e approda ai trentaduesimi di finale. Nel prossimo turno il giocatore italiano affronterà lo statunitense Brandon Nakashima.

L’americano sigla l’1-0 sul rovescio fuori misura del rivale. Il tennista italiano replica con l’agevole turno di battuta dell’1-1. Il confronto prosegue all’insegna del dominio dei giocatori al servizio, nei primi sei giochi l’unico a conquistare due punti in risposta è l’azzurro. Lo statunitense deve invece annullare la palla break prima di siglare il 4-3 per poi salvarne altre due sul 4-4. Nessuno dei due contendenti riesce a prevalere e il 6-6 diventa la naturale conclusione. Kovacevic sfrutta gli errori del rivale, che cala sensibilmente il rendimento al servizio, per scappare 5-1 e chiudere 7-3 alla seconda opportunità.

Il tennista romano firma l’1-0 con il dodicesimo ace, mette sotto pressione lo statunitense e opera il break del 2-0 grazie al vincente di diritto. Il giocatore italiano scaglia il quattordicesimo ace per allungare 3-0, mentre l’avversario si sblocca con il 3-1. Berrettini continua a spingere, strappa nuovamente il servizio all’avversario per il 5-1 e timbra il 6-1 con il diciassettesimo ace.

L’azzurro, sulle ali dell’entusiasmo, opera il break in apertura sull’errore di diritto del rivale e consolida il vantaggio con l’ace del 2-0. Il numero 46 ATP concede poco sui propri turni di battuta, fondamentale a cui il rivale si aggrappa per non uscire definitivamente dalla contesa. Berrettini firma il 5-3 con la combo servizio-diritto e chiude 6-4 con il ventiquattresimo ace.

Berrettini termina la sua prova con ventiquattro ace, commette quattro doppi falli e serve il 64% di prime. Il giocatore italiano conquista il 91% di punti quando mette dentro la prima e il 69% sulla seconda. Il romano mette a referto quarantuno vincenti e commette trentuno gratuiti, contro i quarantaquattro del suo rivale.