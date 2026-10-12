ATP Shanghai 2026, Bergs sorprende Alcaraz. Bene Medvedev e Auger-Aliassime, eliminato Vacherot

Clamoroso colpo di scena nell’ATP 1000 di Shanghai. Una giornata che ha visto la sorprendente sconfitta di Carlos Alcaraz, battuto dal belga Zizou Bergs, che si regala uno dei successi più importanti della sua carriera. Bergs si è imposto per 7-5 7-6 sullo spagnolo in poco più di due ore, con un Alcaraz decisamente frustrato ed arrabbiato nei confronti degli organizzatori del torneo e delle palline che sono state usate. Questo ko di Alcaraz, inoltre decreta ufficialmente che Alexander Zverev sarà il nuovo numero uno del mondo e che chiuderà il 2026 proprio in vetta al ranking ATP.

Bergs negli ottavi affronterà l’americano Tommy Paul, che ha messo fine al regno a Shanghai di Valentin Vacherot, campione in carica. Il monegasco non è riuscito a ripetere il clamoroso exploit della passata stagione e ha perso malamente in due set per 6-4 6-2 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Esce di scena Alcaraz, mentre prosegue il cammino di un altro spagnolo Rafael Jodar, uscito vincitore in rimonta da una pazzesca battaglia contro il ceco Jiri Lehecka, vincendo in tre set con il punteggio di 4-6 7-6 6-4 dopo due ore e quarantadue minuti di battaglia. Jodar se la vedrà ora con l’olandese Botic Van de Zandschulp, che ha ottenuto una vittoria decisamente significativa con il francese Arthur Fils per 7-5 6-4.

Sicuramente scoppietta l’ottavo di finale tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Il russo, sicuramente tra i giocatori più in forma di queste ultime settimane, ha battuto agevolmente il ceco Dalibor Svrcina per 6-2 6-3, mentre il greco, che sta cercando di ritrovarsi, ha rimontato l’americano Taylor Fritz, vincendo per 3-6 7-5 6-3 dopo due ore e un quarto di ottimo tennis per Tsitsipas.

Si qualifica per gli ottavi anche il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro, che ha superato in tre set lo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-3 4-6 6-1. Il nuovo allievo di Ivan Ljubicic se la vedrà ora con il norvegese Casper Ruud, che ha sconfitto l’americano Learner Tien per 6-4 7-6.

RISULTATI ATP SHANGHAI 2026 (12 OTTOBRE)

Auger-Aliassime (Can) b. Carreno-Busta (Esp) 6-3 4-6 6-1

Ruud (Nor) b. Tien (Usa) 6-4 7-6

Jodar (Esp) b. Lehecka (Cze) 4-6 7-6 6-4

Tsitsipas (Gre) b. Fritz (Usa) 3-6 7-5 6-3

Medvedev (Rus) b. Svrcina (Cze) 6-2 6-3

Bergs (Bel) b. Alcaraz (Esp) 7-5 7-6

Van De Zandschulp (Ned) b. Fils (Fra) 7-5 6-4

Paul (Usa) b. Vacherot (Mon) 6-4 6-2