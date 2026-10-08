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ATP Shanghai 2026, approdano ai trentaduesimi Nuno Borges e Bergs. Tsitsipas sulla strada di Darderi
La seconda giornata del torneo ATP di Shanghai completa il programma dei match di primo turno. Approdano ai trentaduesimi il portoghese Nuno Borges, il belga Zizou Bergs e il redivivo greco Stefanos Tsitsipas che nel prossimo incontro sfiderà Luciano Darderi.
Il portoghese Nuno Borges regola l’argentino Facundo Diaz Acosta 7-6(5) 6-3 in un’ora e quarantatré minuti. Il greco Stefanos Tsitsipas supera il qualificato belga Kimmer Coppejans 6-3 7-5 in un’ora e diciassette minuti, mentre il belga Zizou Bergs travolge il ceco Vit Kopriva 6-3 6-1 in un’ora e sedici minuti. Il qualificato russo Pavel Kotov sorprende l’olandese Tallon Griekspoor 6-4 7-6(4) in un’ora e trentacinque minuti.
L’americano Jenson Brooksby regola lo spagnolo Jaume Munar, reduce dalla semifinale di Tokyo, 7-5 6-4 in un’ora e cinquanta minuti. L’argentino Camilo Ugo Carabelli rimonta il qualificato russo Ilia Simakin 2-6 6-2 7-5 in due ore e ventisette minuti. Il polacco Hubert Hurkacz elimina l’australiano James Duckworth 6-3 7-6(4) in un’ora e ventiquattro minuti.
Convincente esordio per Matteo Arnaldi. L’azzurro travolge l’australiano Bernard Tomic 6-3 6-1 in appena cinquantatré minuti di gioco e si guadagna la sfida con Taylor Fritz. L’argentino Thiago Agustin Tirante liquida il serbo Hamad Medjedovic 6-4 6-2 in un’ora e sette minuti. Il paraguaiano Daniel Vallejo domina il francese Valentin Royer 6-3 6-1 in un’ora e tre minuti. L’argentino Juan Manuel Cerundolo piega il qualificato colombiano Nicolas Mejia 6-3 6-1 in un’ora e ventidue minuti.
L’americano Zachary Svajda sorprende il magiaro Fabian Marozsan 6-3 7-6(2) in un’ora e venti minuti. Lo spagnolo Pablo Carreno Busta doma l’argentino Mariano Navone 4-6 7-5 6-3 al termine di una maratona di due ore e cinquantuno minuti. L’argentino Sebastian Baez rimonta l’americano Marcos Giron 1-6 6-3 6-4 in un’ora e cinquantotto minuti. Il tedesco Jan-Lennard Struff piega lo spagnolo Martin Landaluce 6-4 6-4 in un’ora e trentotto minuti.
La wild card cinese Yunchaokete Bu supera il francese Luca van Assche 7-6(3) 6-3 in un’ora e quarantacinque minuti. L’olandese Botic Van De Zandschulp rimonta lo spagnolo Daniel Merida Aguilar 1-6 6-3 6-4 in un’ora e cinquanta minuti. In chiusura di giornata il qualificato ceco Dalibor Svrcina sorprende il britannico Cameron Norrie 6-3 3-6 6-4 in due ore e dieci minuti.