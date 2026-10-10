ATP Shanghai 2026: Alcaraz debutta senza problemi. Rischiano Auger-Aliassime e Medvedev

In archivio l’ultima parte dei secondi turni al Masters 1000 di Shanghai, il penultimo della stagione. L’Italia rimane senza rappresentanti: non accadeva che non ce ne fosse nessuno al terzo turno da Parigi 2024, l’ultima volta del torneo indoor della capitale francese a Bercy prima del trasferimento a La Defense.

Debutto per Carlos Alcaraz, che non ha particolari problemi contro Juan Manuel Cerundolo: l’argentino cede 6-3 6-3 e ora arriva un match senz’altro interessante contro Zizou Bergs. Il belga, peraltro, ha praticamente passeggiato nei primi due turni, concedendo soli sette game tra Kopriva e Buse.

Inizio vincente anche per l’uomo che, l’anno scorso, ha stupito il mondo, Valentin Vacherot: il monegasco, pur con qualche patema nel secondo set, supera ancora un argentino, Sebastian Baez, e adesso se la vedrà con l’americano Tommy Paul nella speranza poi di finire, presumibilmente, contro il numero 2 del seeding.

Sono in parecchi a rischiare grosso: Felix Auger-Aliassime deve rimontare Camilo Ugo Carabelli (sempre a proposito di argentini, e non è del tutto una buona nuova per il canadese), Rafael Jodar (per il madrileno recupero sull’ennesimo argentino qui citato oggi, Thiago Agustin Tirante) e Jiri Lehecka (6-3 3-6 6-3 al portoghese Nuno Borges). Costretto a risalire anche Daniil Medvedev, dato che il russo vince 4-6 6-4 6-3 contro il mai facile tedesco Jan-Lennard Struff. Poche teste di serie fuori: Michelsen, Buse, Etcheverry e, purtroppo in chiave italiana, Darderi.

MASTERS 1000 SHANGHAI 2026: RISULTATI DI OGGI

Fils (FRA) [8]-Kotov [Q] 6-3 6-4

van de Zandschulp (NED)-Michelsen (USA) [31] 6-4 6-4

Lehecka (CZE) [22]-Borges (POR) 6-3 3-6 6-3

Jodar (ESP) [12]-Tirante (ARG) 4-6 6-2 6-3

Tien (USA) [14]-Svajda (USA) 7-5 7-5

Ruud (NOR) [20]-Bu (CHN) [WC] 6-1 7-6(2)

Carreno Busta (ESP)-Tabilo (CHI) [29] 4-6 7-6(2) 6-4

Auger-Aliassime (CAN) [4]-Ugo Carabelli (ARG) 4-6 7-6(1) 7-5

Medvedev [5]-Struff (GER) 4-6 6-4 6-3

Svrcina (CZE) [Q]-Etcheverry (ARG) [28] 6-3 3-6 7-5

Tsitsipas (GRE)-Darderi (ITA) [18] 6-3 6-4

Fritz (USA) [11]-Arnaldi (ITA) 6-4 7-5

Paul (USA) [15]-Vallejo (PAR) 6-2 6-2

Vacherot (MON) [17]-Baez (ARG) 6-4 7-6(5)

Bergs (BEL)-Buse (PER) [32] 6-0 6-3

Alcaraz (ESP) [2]-J. M. Cerundolo (ARG) 6-3 6-3