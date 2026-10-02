ATP Pechino 2026, Djokovic ai quarti ed aspetta Zverev. Avanti anche Hurkacz e Khachanov

Novak Djokovic si qualifica per i quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino ed ora aspetta probabilmente Alexander Zverev. Il serbo ha sconfitto in rimonta il padrone di casa Bu Yunchaokete con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 dopo una lunga battaglia di due ore e cinquantadue minuti di gioco. Dunque Djokovic conquista il suo terzo quarto della stagione e potrebbe affrontare Alexander Zverev, anche se prima il tedesco dovrà battere l’altro tennista cinese in tabellone Shang Jungchen.

Si qualifica per i quarti di finale anche il russo Karen Khachanov, che ha superato in due set lo slovacco Alex Molcan con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Il semifinalista degli ultimi US Open affronterà ora il polacco Hubert Hurkacz, che ha battagliato con il francese Arthur Gea, battuto in tre set per 7-6 6-7 6-2.

C’era ancora un match di primo turno da completare ed era quello con protagonista Daniil Medvedev, reduce dalla vittoria nell’ATP 250 di Hangzhou. Il russo non ha avuto problemi all’esordio e ha dominato contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, vincendo per 6-4 6-2 ed ora se la vedrà con il tedesco Jan-Lennard Struff.

RISULTATI ATP PECHINO 2026 (2 OTTOBRE)

PRIMO TURNO

Medvedev (Rus) b. Carreno Busta (Esp) 6-4 6-2

SECONDO TURNO

Khachanov (Rus) b. Molcan (Svk) 7-5 6-3

Hurkacz (Pol) b. Gea (Fra) 7-6 6-7 6-2

Djokovic (Srb) b. Bu (Chn) 4-6 7-6 6-2