ATP Pechino 2026: de Minaur rimonta Rublev, avanti anche Hurkacz e Medvedev

In attesa di Zverev-Djokovic, sfida dal sapore indubbiamente molto particolare (se non altro anche con la memoria ancora viva del Roland Garros 2025), all’ATP 500 di Pechino sono andati in scena gli altri quarti di finale, in quella che è una continua rincorsa alle strane esigenze di calendario degli ultimi anni.

L’unica partita chiusa in tre set, nella parte bassa del tabellone, è anche quella della rimonta: Andrey Rublev per un parziale sembra tornare ai suoi livelli soliti, poi contemporaneamente scende lui, sale Alex de Minaur e per l’australiano arriva una semifinale molto importante sotto diversi punti di vista.

Ad affrontare de Minaur ci sarà Hubert Hurkacz: il polacco fa vedere e capire che le due battaglie contro Tien e Géa non lo hanno minimamente scalfito, e a farne le spese è Karen Khachanov. Il russo cede per 7-6(2) 6-2 e per Hurkacz c’è così la possibilità di arrivare alla sua quarta finale 500 in carriera (ne ha vinta una, a Halle nel 2022, e ha perso le due restanti).

Prima di Zverev-Djokovic, si sa già chi nella parte alta sarà avversario di uno dei due. Continua a cercare di farsi spazio Daniil Medvedev, che elimina l’argentino Francisco Cerundolo. Per l’ex numero 1 continua la ricerca di nuovi luoghi diversi nei quali portare a casa un trofeo: nella capitale cinese, infatti, l’unica finale raggiunta l’ha persa contro Jannik Sinner nel 2023.

ATP PECHINO 2026: RISULTATI DI OGGI

Medvedev [3]-F. Ceundolo (ARG) 7-6(4) 6-3

de Minaur (AUS) [5]-Rublev 1-6 6-2 6-3

Hurkacz (POL)-Khachanov 7-6(2) 6-2