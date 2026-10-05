ATP Pechino 2026, de Minaur primo finalista. Hurkacz si ritira nel secondo set

Alex de Minaur è il primo finalista dell’ATP 500 di Pechino. All’australiano è bastato poco più di un set per superare in semifinale il polacco Hubert Hurkacz, che si è dovuto ritirare a metà del secondo parziale. De Minaur era comunque in vantaggio di un set ed un break, essendo avanti 6-4 3-2, con il polacco che non ha voluto probabilmente aggravare l’evidente problema fisico.

Un Hurkacz già non molto in condizione fin da subito ed infatti la partenza del match è stata disastrosa per il polacco. De Minaur si è portato addirittura sul 4-0 con doppio break di vantaggio. Sembrava un primo set abbastanza al sicuro per l’australiano ed invece Hurkacz è riuscito a recuperare uno dei due break ed è arrivato fino al 5-4. A questo punto de Minaur è riuscito a tenere il servizio e ha chiuso sul 6-4.

Il secondo set ha visto aumentare i problemi fisici per Hurkacz, che ad ogni turno di servizio ha concesso palle break. Un break arrivato poi nel terzo game, mentre nel quinto il polacco ha spinto al massimo per non capitolare, ma gli sforzi fatti hanno reso comunque impossibile proseguire il match.

De Minaur accede così alla sua terza finale della stagione ed ora attende il vincente dell’altra semifinale tra il serbo Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Il serbo è imbattuto da 39 partite consecutive a Pechino, mentre il russo ha appena vinto il torneo di Hangzhou.