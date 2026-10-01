ATP Pechino 2026, buona la prima per Zverev. Fuori Cobolli, ok De Minaur e Mensik

In attesa della sfida tra Medvedev e Carreno Busta, in programma domani, si sono completati tutti i match del primo turno dell’ATP 500 di Pechino ed oggi è sceso in campo Alexander Zverev, testa di serie numero uno. Il tedesco ha cominciato il suo cammino battendo in due set il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Al secondo turno se la vedrà contro il padrone di casa Shang Jungchen, che ha sconfitto in rimonta l’argentino Sebastian Baez per 5-7 6-3 7-5.

Si ferma, invece, subito l’avventura di Flavio Cobolli che ha perso malamente all’esordio contro il russo Roman Safiullin con un perentorio 6-3 6-2. Il numero 84 del mondo sarà atteso ora da un derby con il connazionale Andrey Rublev, reduce dalla finale di Hangzhou e che ha faticato tantissimo contro l’olandese Tallon Griekspoor, battuto in tre set per 6-4 5-7 7-6 dopo oltre due ore e mezza di gioco.

Avanzano due testa di serie come Alex De Minaur (5) e Jakub Mensik (8). L’australiano ha sconfitto in due set l’argentino Mariano Navone per 7-6 6-2 e adesso affronterà il francese Quentin Halys, che ha battuto il padrone di casa Buse per 6-1 7-6; mentre il ceco è uscito vincitore da una delle partite più interessanti della giornata, battendo il kazako Alexander Bublik per 6-4 7-6 e se la vedrà ora con l’argentino Francisco Cerundolo, uscito vincitore da una battaglia di quasi tre ore con l’olandese Botic Van de Zandschulp (5-7 6-4 6-3).

Bella vittoria del polacco Hubert Hurkacz, che ha sconfitto l’americano Learner Tien in rimonta in tre set con il punteggio di 5-7 6-3 6-4 e vince anche lo slovacco Alex Molcan contro il ceco Tomas Machac per 6-3 6-2.

RISULTATI ATP PECHINO 2026

De Minaur (Aus) b. Navone (Arg) 7-6 6-2

Molcan (Svk) b. Machac (Cze) 6-3 6-2

Cerundolo F. (Arg) b. Van De Zandschulp (Ned) 5-7 6-4 6-3

Halys (Fra) b. Buse (Per) 6-1 7-6

Safiullin (Rus) b. Cobolli (Ita) 6-3 6-2

Shang (Chn) b. Baez (Arg) 5-7 6-3 7-5

Zverev (Ger) b. Norrie (Gbr) 7-6 6-4

Rublev (Rus) b. Griekspoor (Ned) 6-4 5-7 7-6

Hurkacz (Pol) b. Tien (Usa) 5-7 6-3 6-4

Mensik (Cze) b. Bublik (Kaz) 6-4 7-6