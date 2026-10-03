ATP Pechino 2026, Alexander Zverev raggiunge Djokovic nei quarti. Vincono de Minaur e Medvedev

Definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino. Sul cemento cinese, Alexander Zverev si conferma un uomo in missione. Il tedesco, numero 2 del mondo, si è imposto piuttosto nettamente sul cinese Juncheng Shang, numero 250 ATP, con il punteggio di 6-0 6-3, aggiornando ulteriormente la propria statistica favorevole contro i tennisti mancini: per Zverev si tratta della 48ª vittoria nelle ultime 49 partite disputate contro avversari con questa caratteristica.

Sul suo cammino il teutonico incontrerà Novak Djokovic, anche se permangono non pochi dubbi sulle condizioni fisiche del serbo, reduce dalla faticosa vittoria negli ottavi di finale contro l’altro cinese Bu Yunchaokete.

Missione compiuta anche per Alex de Minaur e Daniil Medvedev. L’australiano, numero 10 del ranking, ha superato il francese Quentin Halys, numero 50 ATP, con il punteggio di 6-3 6-7 (5) 7-5, al termine di una sfida durata quasi tre ore. Una vera e propria battaglia, dalla quale de Minaur è riuscito a uscire vittorioso. Nei quarti di finale affronterà il russo Andrey Rublev. Quest’ultimo, numero 24 ATP, ha superato nel derby il connazionale Roman Safiullin, numero 84 del ranking, con il punteggio di 6-2 3-6 6-4.

Da par suo, Medvedev, numero 6 del mondo, si è imposto sul tedesco Jan-Lennard Struff, numero 59 ATP, con il punteggio di 6-4 6-3 e nei quarti di finale affronterà l’argentino Francisco Cerundolo. Il sudamericano, numero 22 del ranking, ha battuto il ceco Jakub Mensik, numero 14 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-3.